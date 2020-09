Tesla : Goldman Sachs reste neutre après la 'Battery Day'

25/09/2020 | 12:14

Tesla a présenté dans le cadre de sa journée ' Battery Day ', organisé le 22 septembre les projets de développement de la marque. Suite à ces annonces, Goldman Sachs confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 400 $.



Tesla a souligné l'importance d'augmenter la capacité des batteries au niveau de l'industrie pour soutenir le transport. Ces évolutions vont permettre d'accélérer la transition vers les véhicules électriques au niveau mondial.



' Tesla a annoncé la fabrication de ses propres éléments de batterie, en plus de ses approvisionnements en cellules de batterie auprès de fournisseurs existants tels que Panasonic, LG Chimie et CATL. La société estime qu'avec ses propres cellules, elle peut atteindre 100 gigawattheures de capacité en 2022, et 3 térawattheures d'ici 2030 ' indique Goldman Sachs.



' M. Tesla a également parlé d'un objectif à long terme de 20 millions de véhicules par an. Rappelons que 500 000 véhicules équivalent à environ 35 GWh de capacité, donc 1,5-2 TWh pourraient probablement soutenir l'objectif de 20 millions de Tesla ' rajoute le bureau d'analyses.



