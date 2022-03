Tesla : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Tesla avec un objectif de cours ramené de 1400 à 1250 dollars, 'prenant en compte pour la valorisation un environnement macroéconomique et géopolitique plus risqué'.



Le broker réduit ses estimations dans sa couverture de constructeurs automobiles, mais il les relève chez Tesla 'sur des hausses de prix plus que compensant le risque venant des volumes et l'inflation des coûts de batteries'.



'Alors que la trésorerie s'accumule à un rythme plus rapide que la capacité de Tesla à grandir physiquement, nous attendons qu'Elon Musk révèle le Master Plan Part 3', ajoute Jefferies dans le résumé de sa note de recherche.



