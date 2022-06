Tesla : RBC relève son opinion, passe à 'surperformance'

RBC a relevé lundi son opinion sur Tesla, portée de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' avec un objectif de cours réduit de 1175 à 1100 dollars.



Dans une note de recherche, le broker canadien évoque des éléments porteurs sur le court terme, mais surtout les avantages concurrentiels qu'affiche le constructeur en matière d'approvisionnement et d'intégration verticale sur le moyen terme.



Alors que le consensus officiel vise 279.000 livraisons de véhicules sur le deuxième trimestre, RBC pense que la prévision moyenne des analystes se situe plutôt autour de 250.000 unités, un chiffre globalement en ligne avec son objectif de 249.000.



Le courtier souligne néanmoins que les marges bénéficiaires du groupe californien pourraient surprendre favorablement sur le deuxième trimestre du fait de la fermeté des prix de ses véhicules.



Concernant les questions d'approvisionnement, RBC souligne que Tesla reste discret sur les accords qu'il a pu signer avec des fournisseurs de matières premières, mais qu'il est sans doute allé beaucoup plus loin en la matière que les autres constructeurs, une aubaine quand on sait que le secteur pourrait être frappé par de sérieuses pénuries à horizon 2027/2028.



