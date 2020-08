Tesla : Wedbush Securities relève son objectif 'bull case'

24/08/2020 | 16:38

Wedbush Securities a annoncé lundi avoir établi un nouvel objectif de cours à 3500 dollars sur le titre Tesla, contre 2500 dollars jusqu'à présent, en perspective de la réalisation d'un scénario favorable ('bull case') sur la valeur.



Le broker américain - qui maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de base de 1900 dollars sur l'action - justifie son optimisme par les promesses de croissance en Chine du



'Nous pensons que la croissance en Chine représente au moins 400 dollars par titre dans l'hypothèse optimiste où le taux de pénétration du groupe devait significativement décoller dans le pays au cours des 12 ou 18 prochains mois, concomitamment à la mise au point par l'usine Giga 3 d'innovations majeures dans le domaine des batteries', explique Wedbush.



