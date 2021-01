Tesla : Wedbush a relevé son objectif de cours

Wedbush Securities a augmenté son objectif de cours sur Tesla de 715 dollars à 950 dollars, pour refléter les prévisions de demande plus forte de VE.



L'analyste américain a également fixé un nouveau prix cible 'bull case' de 1 250 dollars, contre 1 000 dollars précédemment.



Dans une note aux clients, Wedbush a indiqué qu'il avait considérablement relevé ses prévisions, s'attendant désormais à ce que Tesla dépasse le seuil de 1 million de livraisons en 2022 et pourrait commencer à approcher les 5 millions d'unités par an d'ici la fin de la décennie si la demande mondiale de VE continue de progresser à ce rythme.



Ces prévisions signifient que les VE, qui représentent aujourd'hui 3 % des ventes automobiles mondiales, pourraient atteindre 5 % d'ici la fin 2021 et 10 % d'ici 2025, a déclaré l'analyste.



Malgré ces chiffres haussiers, Wedbush maintient une note 'neutre' sur le titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.