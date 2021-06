Tesla : Canaccord Genuity réduit son objectif

Canaccord Genuity a réduit lundi son objectif de cours sur Tesla, le ramenant de 974 à 812 dollars en raison du report du lancement de la nouvelle cellule de batterie du groupe californien.



Le système 4680 devait initialement équiper le véhicule Model S Plaid Plus, dont la mise sur le marché a été purement et simplement annulée, rappelle le broker canadien dans une note de recherche.



'Cette décision signifie que le nouveau format n'est pas encore prêt pour la production et que les contraintes en termes de capacité de production pour les produits de stockage d'énergie comme Powerwall demeurent', ajoute-t-il.



Canaccord justifie par ailleurs sa plus grande prudence par les incertitudes économiques entourant le niveau de l'inflation et la politique de la Fed, qui entraînent une rotation sectorielle au bénéfice des valeurs de croissance et aux dépends des titres de croissance.



Sa recommandation sur le titre reste néanmoins à l'achat.



