Tesla : Canaccord relève sa recommandation

Canaccord relève sa recommandation sur Tesla de 'conserver' à 'achat' et relève son objectif de cours de 419 à 1071 dollars, sur la base de 63 fois son multiple VE / EBITDA 2024, soit trois fois la moyenne de l'ensemble des pairs.



'Bien que riche, nous pensons également que Tesla détient une avance de plusieurs années et se développe maintenant de manière agressive dans le stockage et estimons donc que notre multiple est justifié', explique le broker canadien.



Selon Canaccord, les contraintes d'approvisionnement en batteries s'atténueront à partir de 2022, ce qui permettra aux activités de production et de stockage d'énergie d'accélérer à huit milliards de dollars de revenus d'ici 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.