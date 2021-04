Tesla : Canaccord reste à 'achat', réduit sa cible

Canaccord Genuity réaffirme sa recommandation 'achat' sur Tesla, mais avec un objectif de cours ramené de 1071 à 974 dollars, au lendemain de la publication des résultats du constructeur de véhicules électriques au titre du premier trimestre 2021.



Le broker précise que sa cible s'appuie sur un multiple VE / EBITDA 2024 de 60 fois. 'Nous reconnaissons que ce multiple est riche, mais pensons aussi que Tesla maintient un avantage de marché significatif que nous essayons de capturer', précise-t-il.



S'il réduit sa cible pour refléter des vents contraires à court terme, Canaccord déclare anticiper une 'croissance accélérée dans l'activité stockage et génération d'énergie' avec des revenus attendus prudemment à plus de huit milliards de dollars en 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.