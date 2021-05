Tesla : Wedbush renouvelle son opinion 'surperformance'

Wedbush a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' sur le titre Tesla, assortie d'un objectif de cours de 1000 dollars.



Malgré une concurrence de plus en plus féroce de la part de ses compétiteurs (Ford, Volkswagen,...), le constructeur de véhicules électriques continue de bénéficier d'une solide pour ses produits, estime le broker américain dans une note.



'Tesla semble avoir bien démarré le deuxième trimestre et devrait confortablement dépasser le seuil des 200.000 unités livrées au cours du trimestre en dépit des pénuries de semi-conducteurs et des problèmes de production, qui devraient continuer d'occuper le devant de la scène durant les mois qui viennent', ajoute le courtier.



