Tesla : Wedbush reste à l'achat après les ventes du trimestre

Wedbush maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Tesla, avec un objectif de cours de 1000 dollars.



Avec 201 250 véhicules vendus et 206 421 véhicules produits au second trimestre, l'analyste souligne une ' performance trimestrielle impressionnante '.



Le constructeur est en effet parvenu à faire mentir les plus sceptiques qui tablaient sur 'un échec important' du constructeur, en raison de la pénurie de semi-conducteurs, un composant stratégique pour l'industrie des véhicules électriques, souligne-t-on chez Wedbush.



L'analyste estime ainsi que cette performance pourrait permettre à Tesla d'atteindre son objectif d'environ 900 000 véhicules cette année.





