Tesla : Wells Fargo initie à 'pondérer en ligne'

Wells Fargo a initié lundi la couverture du titre Tesla avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 590 dollars.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque américaine estime qu'après son récent repli, le cours de l'action intègre toujours le scénario de plus de 12 millions de véhicules livrés à un horizon de dix ans, soit plus qu'aucun autre constructeur automobile aujourd'hui.



S'il s'attend à ce que les chiffres de ventes du groupe californien continue de surprendre à la hausse, Wells Fargo dit s'inquiéter de trois facteurs susceptibles de venir pénaliser l'évolution du titre.



La banque d'affaires dit craindre (1) un excès de capacités sur les Model 3/Y avec l'ouverture de nouveaux sites de production l'an prochain, (2) la remontée des coûts des matières premières liées à la fabrication de batteries et (3) les risques réglementaires entourant son ordinateur de conduite 'Autopilot', qui pourrait finir par être tout bonnement désactivé aux Etats-Unis.



