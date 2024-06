Adobe : Arm, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

Adobe

Adobe est attendu en forte hausse à Wall Street après avoir présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au deuxième premier trimestre clos fin mai un bénéfice net de 1,57 milliard de dollars, ou 3,49 dollars par action, contre 1,30 milliard de dollars ou 2,82 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 4,48 dollars, dépassant de 8 cents le consensus Bloomberg.



Arm

Le concepteur de puces, Arm, remplacera l'opérateur de radios par satellite Sirius XM Holdings au sein du Nasdaq 100 avant l'ouverture du marché le 24 juin. Le concepteur de puces Arm a été introduit à la Bourse de New York au prix de 51 dollars par action en septembre dernier et il a clôturé jeudi à 158,05 dollars.



SLB

SLB et Aker Carbon Capture (ACC) ont annoncé la finalisation de leur coentreprise annoncée précédemment. La nouvelle société combine les portefeuilles technologiques, l'expertise et les plates-formes opérationnelles pour soutenir l'adoption accélérée de la capture du carbone pour la décarbonisation industrielle à grande échelle. Le siège de la nouvelle société sera situé à Oslo. SLB détient 80% de la nouvelle société, tandis qu'ACC possède les 20% restants.



Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après l'approbation hier par les actionnaires des deux propositions présentées hier, portant sur le plan de rémunération du patron Elon Musk et le transfert du siège social de l'État du Delaware à celui du Texas. Le plan de rémunération de 56 milliards de dollars concentre l'attention depuis son annulation en janvier 2024 par un tribunal du Delaware.