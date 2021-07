Amazon dément avoir accepté le bitcoin comme moyen de paiement

Amazon.com Inc. a démenti lundi un article de presse indiquant que le géant du commerce électronique envisageait d'accepter les paiements en bitcoins d'ici la fin de l'année.

Le rapport https://bit.ly/3xb6orM du journal City A.M. de Londres, citant un "initié" anonyme, a fait grimper la plus grande crypto-monnaie du monde jusqu'à 14,5 % avant qu'elle ne réduise ses gains pour s'échanger à 6 % de plus à 37 684,04 $.

"Nonobstant notre intérêt pour cet espace, la spéculation qui s'est ensuivie autour de nos plans spécifiques pour les crypto-monnaies n'est pas vraie", a déclaré un porte-parole d'Amazon.

"Nous restons concentrés sur l'exploration de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui font des achats sur Amazon".

Le 22 juillet, l'entreprise a publié une offre d'emploi pour un chef de produit monnaie numérique et blockchain.

Un nombre croissant d'entreprises ont commencé à accepter les monnaies virtuelles comme moyen de paiement, rapprochant du grand public une classe d'actifs boudée par les grandes institutions financières il y a encore quelques années.

La semaine dernière, le président-directeur général de Tesla Inc., Elon Musk, a déclaré que le constructeur de voitures électriques recommencerait très probablement à accepter les bitcoins comme moyen de paiement une fois qu'il aurait effectué une vérification préalable de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour extraire la monnaie.