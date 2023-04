Analyse - Elon Musk mise sur la conduite autonome totale comme prochain moteur de profit de Tesla

Certains analystes et investisseurs s'inquiètent du fait que la valorisation de Tesla, qui est la meilleure du secteur, est menacée par des facteurs tels que les réductions de prix qui ont miné ses marges, les retards dans le lancement de nouveaux modèles et les révisions de son logiciel d'auto-conduite intégrale (FSD).

"Tesla est confronté à une bataille de plus en plus difficile pour décrocher sa position concurrentielle, ce qui rend sa valorisation actuelle encore plus irréaliste", a déclaré David Trainer, PDG de la société de recherche en investissement New Constructs. "Les arguments en faveur de Tesla se sont concentrés sur les objectifs de croissance de l'entreprise, qu'elle ne parvient pas à atteindre.

L'action de Tesla se négocie à environ 43 fois les bénéfices attendus, en baisse par rapport aux niveaux astronomiques supérieurs à 200 fois en 2021, selon les données de Refinitiv. Même après cette baisse, la valorisation de l'entreprise reste plusieurs fois supérieure aux multiples des constructeurs automobiles historiques, Ford Motor Co se négociant à environ 8 fois les bénéfices attendus et General Motors Co à moins de 6.

Graphique : Le PE à terme de Tesla reste bien inférieur aux niveaux précédents -

Mercredi, Tesla a redoublé d'efforts dans la guerre des prix qu'elle a entamée à la fin de l'année dernière, alors que M. Musk a déclaré que l'entreprise donnerait la priorité à la croissance des ventes plutôt qu'aux bénéfices. Au premier trimestre, Tesla a affiché sa marge bénéficiaire brute trimestrielle la plus faible depuis deux ans.

"Le marché veut voir que la direction de Tesla a un plan tangible pour augmenter les marges brutes de l'automobile et les marges bénéficiaires de l'entreprise au cours des prochains trimestres et de l'année à venir", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar. "Je pense également que le marché veut voir un plan de croissance qui n'implique pas de baisses de prix continues.

Musk a balayé ces craintes mercredi, déclarant que l'entreprise lancerait probablement cette année la FSD, qui coûte 15 000 dollars, et qui sera un gros générateur de profits. Cela représente près d'un tiers du prix de départ actuel de la Model Y de base aux États-Unis, qui est d'environ 47 000 dollars.

Musk n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés en matière de conduite autonome, et ce depuis des années.

"Nous sommes les seuls à fabriquer des voitures qui, techniquement, pourraient être vendues sans profit pour l'instant et qui, à l'avenir, seraient extrêmement rentables grâce à l'autonomie", a-t-il déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique mercredi. "Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens apprécieront la profondeur de ce que je viens de dire, mais c'est extrêmement important.

L'ÉTALON-OR

Le scepticisme persiste quant à la date de lancement de la FSD par Tesla.

"C'est un peu comme le garçon qui criait au loup, sauf que dans notre histoire, le loup serait une bonne chose qui ne semble jamais venir", a déclaré Bryant Walker Smith, professeur de droit à l'université de Caroline du Sud, qui suit de près le développement des technologies automobiles avancées.

"Je ne vois pas comment ce calendrier pourrait être cohérent avec les preuves que nous avons vues", a-t-il ajouté, décrivant la version actuelle de la FSD comme "très imparfaite".

Parmi les autres produits clés attendus par Tesla, citons le pick-up Cybertruck plus tard dans l'année, ainsi qu'une voiture moins coûteuse prévue pour la fin 2024 ou le début 2025. À plus long terme, Tesla pense que les robots pourraient être plus rentables que les véhicules électriques.

Evangelos Simoudis, conseiller en technologie, auteur et investisseur, estime que Tesla pourrait avoir "une opportunité encore plus grande" dans la production et le stockage d'énergie avec ses panneaux solaires et ses systèmes de batteries Powerwall.

Tesla est non seulement considérée comme l'étalon-or du secteur automobile, mais beaucoup la considèrent également comme une valeur technologique. George Gianarikas, analyste chez Canaccord Genuity, a comparé Tesla à des valeurs technologiques telles qu'Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Nvidia Corp, Apple Inc, Microsoft Corp et Amazon.com Inc.

"Si vous comparez les taux de croissance de Tesla à ceux de ces entreprises, Tesla augmente son chiffre d'affaires beaucoup plus que son EBITDA, et nous pensons donc qu'il est incroyablement convaincant par rapport à ces entreprises parce que vous payez non seulement un PE inférieur, mais vous obtenez également une meilleure croissance", a déclaré Gianarikas.

En fin de compte, certains observateurs du secteur estiment que les investisseurs misent davantage sur l'homme que sur les modèles.

"Vous n'investissez pas dans Tesla. Vous investissez dans Elon Musk", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Pour les vrais croyants en Musk et Tesla, leur foi restera intacte même si la DSE n'est pas lancée cette année, a déclaré Will Rhind, PDG de GraniteShares, un gestionnaire d'actifs à New York qui propose des fonds négociés en bourse (ETF) permettant aux investisseurs de parier à long ou à court terme sur l'action Tesla.

"Il est possible qu'il n'arrive jamais que l'investisseur de détail abandonne le fantôme", a-t-il déclaré.