Analyse - La stratégie de Joe Biden, qui consiste à serrer la main à une fusillade, peut-elle résoudre les problèmes des Etats-Unis ?

Cet accord a également une signification plus profonde.

Le pacte conclu par Joe Biden avec le républicain Kevin McCarthy, qui a déjà voté en faveur de l'annulation de la victoire du président aux élections de 2020, est entré en vigueur samedi. Il suspend le plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, évitant ainsi une crise économique, en échange de la fixation de plafonds de dépenses pour les deux années fiscales à venir.

Il s'agit également d'un pas en avant vers une promesse clé de la campagne : il fera en sorte que le bipartisme réussisse à Washington et, en fin de compte, restaurera "l'âme de la nation" en faisant en sorte que les Américains travaillent à nouveau ensemble.

Mais il reste à voir si des victoires étroites au Congrès peuvent aider à éloigner les États-Unis de la voie extrémiste tracée lors de la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

M. Biden a "essayé de faire comprendre que nous devons mettre de côté notre esprit partisan afin de mieux gouverner le pays", a déclaré un ami de la famille, l'évêque Silvester Beaman, qui a prononcé la bénédiction lors de l'investiture de M. Biden. "C'est plus facile à dire qu'à faire.

Jusqu'à présent, les républicains n'ont pas réussi à s'entendre sur les questions plus profondes que M. Biden et les démocrates avaient promis d'aborder, qu'il s'agisse des brutalités policières, de la protection du droit de vote ou de la lutte pour le droit des femmes à l'avortement. La popularité de M. Biden s'est érodée au cours de son mandat, certains démocrates pointant du doigt la stratégie même qu'il vante.

"Beaucoup d'Américains sont très déçus par la politique traditionnelle et par les compromis que les démocrates ont faits", a déclaré Premilla Nadasen, professeur d'histoire au Barnard College de l'université de Columbia.

Au cours de ses deux années de mandat, Joe Biden a conclu des accords sur des questions étroites, souvent avec des adversaires politiques qui ont mis en doute son aptitude, sa légitimité et ses valeurs.

Le résultat est une série de compromis législatifs sur les soins de santé des vétérans, les puces électroniques, les dépenses d'infrastructure et les juges fédéraux - plus de 350 projets de loi bipartisans au total, a déclaré le président aux Américains dans la nuit de vendredi à samedi.

"Je sais que le bipartisme est difficile et que l'unité est difficile", a déclaré M. Biden lors de son tout premier discours dans le Bureau ovale. "Quelles que soient les difficultés politiques, nous devons nous considérer les uns les autres non pas comme des adversaires, mais comme des concitoyens américains. Nous devons nous traiter mutuellement avec dignité et respect. Nous devons unir nos forces en tant qu'Américains pour cesser de crier, faire baisser la température et travailler ensemble.

Les accords conclus avec le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, et avec le sénateur Joe Manchin sur les infrastructures, le climat et les armes à feu reflètent la stratégie de M. Biden, qui a passé plus de 50 ans en politique. Mais il les a également adaptés à ce qu'il appelle en privé l'extrême division du moment, selon des collaborateurs et des conseillers, dans l'espoir de montrer que le gouvernement sert les intérêts de tous les électeurs, et non la conspiration de l'État profond visant à les contrecarrer, comme le croient certains républicains purs et durs.

Washington peut être un exemple pour le reste de la nation, estiment certains historiens.

"Comment contenir au mieux la droite conspiratrice antidémocratique en Amérique, tel est le projet sur lequel M. Biden travaille", a déclaré Matthew Dallek, historien politique et professeur à l'université George Washington.

L'objectif de M. Biden est de montrer au plus grand nombre que les deux partis peuvent encore gouverner et que les bureaucraties peuvent encore fonctionner.

"Si vous laissez les dysfonctionnements se déchaîner, cela renforce l'argument des extrémistes antigouvernementaux. Cela ratifie leur argument selon lequel le gouvernement conspire en tant qu'État profond contre les intérêts de la population et qu'il faut le faire sauter".

M. Biden a également appliqué la stratégie de l'autre côté de l'allée en dehors du Capitole.

Mitch Landrieu et d'autres hauts conseillers de M. Biden ont récemment négocié un accord sur les chargeurs de véhicules électriques avec Elon Musk, le milliardaire de Tesla Inc. qui a qualifié M. Biden de "marionnette humide" et a exprimé son soutien à Ron DeSantis, qui brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle.

"C'est ce qu'il y a d'extraordinaire à travailler pour ce président : indépendamment des autres bruits qui courent, indépendamment de ce dont vous parlez, il se concentre sur la résolution du problème", a déclaré Mme Landrieu.

L'accord sur le plafond de la dette n'a satisfait aucune des deux parties, et les principaux républicains et démocrates qui l'ont élaboré estiment qu'il ne peut en être autrement. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré après la conclusion de l'accord : "Un gouvernement divisé signifie des accords négociés - cela signifie que personne n'obtient tout ce qu'il veut".

Toutefois, certains stratèges politiques préviennent que la paix qui règne à Washington après la signature de l'accord pourrait être de courte durée.

Matt Bennett, du groupe de réflexion de centre-gauche Third Way, a déclaré que les avantages pourraient ne pas durer à l'approche de la campagne de 2024, et que la voix dominante du parti républicain redeviendrait celle de Trump ou de quelqu'un ayant un style politique agressif similaire.

"Si ce projet de loi a offert un répit à la guerre partisane extrême, c'est temporaire", a-t-il déclaré.