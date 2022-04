Analyse - Musk de Tesla pourrait ajouter à l'ire de la SEC avec un rapport tardif sur sa participation dans Twitter.

D'anciens responsables des valeurs mobilières et des professeurs ont déclaré que Musk pourrait avoir manqué une échéance clé en matière de divulgation lorsqu'il a acheté 9 % de Twitter. Et les régulateurs de la Securities and Exchange Commission pourraient utiliser tout manquement pour tenter de punir davantage Musk pour d'autres manquements, selon certains.

Musk a révélé lundi qu'il avait acheté une participation de 9,2 % dans Twitter Inc, faisant de lui le plus grand actionnaire du site de micro-blogging et déclenchant une hausse de plus de 27 % des actions de la société https://www.reuters.com/technology/musk-discloses-92-stake-twitter-2022-04-04. Le dépôt indique que le 14 mars 2022 est la date de l'événement qui nécessite la déclaration.

La loi américaine sur les valeurs mobilières exige une déclaration dans les 10 jours suivant l'acquisition de 5 % d'une société, ce qui, dans le cas de Musk, serait le 24 mars. Une déclaration tardive pourrait entraîner une amende civile par violation pouvant aller jusqu'à 207 183 dollars, après ajustement en fonction de l'inflation, selon Urska Velikonja, professeur de droit au Georgetown University Law Center.

Il s'agit d'une tape financière sur les doigts pour Musk, la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 302 milliards de dollars, selon Forbes, mais le régulateur pourrait examiner les allégations de manipulation du marché concernant l'achat d'actions Twitter et demander des sanctions plus sévères dans le cadre d'une enquête en cours concernant ses ventes d'actions Tesla, selon les experts.

"Ce n'est pas vraiment une zone grise. Il l'a acquise et n'a pas fait de déclaration dans les 10 jours. C'est une violation. Et donc, c'est un cas de force majeure du point de vue de la SEC", a déclaré Adam C. Pritchard, professeur de droit à la faculté de droit de l'Université du Michigan.

La SEC enquête également sur le tweet de Musk du 6 novembre 2021, demandant à ses followers s'il devait vendre 10 % de sa participation dans Tesla. Le régulateur a conclu un accord en 2018 pour que Musk obtienne une approbation préalable sur certains de ses tweets, suite à un tweet de Musk indiquant qu'il avait "un financement sécurisé" pour privatiser Tesla. La SEC a déclaré que cela avait escroqué les investisseurs.

La SEC a déclaré le mois dernier qu'elle avait informé les avocats de Musk et de Tesla que le personnel menait une enquête relative à de potentielles violations de la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

M. Pritchard a déclaré que la SEC pourrait "dire à un tribunal qu'il est un violateur récidiviste des lois sur les valeurs mobilières et qu'il doit être traité avec sévérité."

La SEC et Tesla n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Musk a également fait des commentaires sur Twitter qui ont fait bouger le marché, après son achat, sans divulguer sa participation.

Le 25 mars, Musk a tweeté un sondage : "La liberté d'expression est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ?"

Un jour plus tard, Musk, lui-même utilisateur prolifique de Twitter, a déclaré qu'il réfléchissait "sérieusement" à la création d'une nouvelle plateforme de médias sociaux.

"Musk prend de vrais risques ici", a déclaré Velikonja. Musk joue un jeu avec les représentants de la SEC, en disant "Arrêtez-moi si vous le pouvez, mais vous ne pouvez pas", a-t-elle dit, ajoutant : "Je soupçonne que la SEC va examiner longuement s'ils peuvent porter des accusations de manipulation, en plus du défaut de dépôt."

Musk a critiqué la plateforme de médias sociaux et ses politiques ces derniers temps, accusant la société de ne pas adhérer aux principes de la liberté d'expression.

"On peut soutenir que ses publications sur les médias sociaux concernant des alternatives potentielles à Twitter peuvent être considérées, à la lumière de sa participation précédemment non divulguée, comme une forme de manipulation du marché pour affecter le prix de l'action, mais prouver cela semble difficile", a déclaré Howard Fischer, ancien conseiller de la SEC et associé du cabinet d'avocats Moses & Singer.

"Le fait que la révélation de sa participation ait provoqué une hausse des prix qui a entraîné une augmentation de la valeur de la participation de Musk est quelque chose que la SEC pourrait examiner."

Les actions de Twitter ont bondi depuis la mi-mars, lorsque Musk a acheté sa participation. La participation de Musk, évaluée à environ 2,4 milliards de dollars au cours de clôture du 14 mars, est passée à 3,7 milliards de dollars au cours de clôture de lundi.

En outre, certaines transactions bien synchronisées sur les options Twitter quelques jours avant que Musk ne révèle son achat font sourciller les analystes d'options https://www.reuters.com/technology/twitter-options-trades-ahead-musk-disclosure-raise-analysts-eyebrows-2022-04-04.

"La SEC regarderait certainement si quelqu'un qui était au courant de l'acquisition de ces actions négociait avant le dépôt. Je pense vraiment que ce serait le point central plutôt que le retard", Jacob Frenkel, ancien avocat de la SEC et responsable des enquêtes gouvernementales et de l'application des lois sur les valeurs mobilières pour le cabinet d'avocats Dickinson Wright.