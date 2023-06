Analyse - Pour Musk et d'autres PDG étrangers en visite en Chine, le silence est d'or

Un point commun notable : ils n'ont pas beaucoup parlé en public de leurs voyages, qui ont surtout consisté en des réunions avec des représentants du gouvernement, des employés locaux et des partenaires commerciaux. Les événements médiatiques et autres engagements publics, autrefois fréquents avant la pandémie, sont désormais rares.

Même M. Musk, connu pour ses échanges sans réserve sur Twitter, s'est montré inhabituellement silencieux lors d'un voyage éclair la semaine dernière.

En 2020, le milliardaire avait célébré la livraison des premières voitures fabriquées dans l'usine Tesla de Shanghai par une danse sur scène ouverte à la presse. En temps utile, les médias n'ont pas été invités à couvrir sa visite de l'usine.

Et si Musk a mentionné le voyage dans deux messages depuis son départ, il n'a pas tweeté une seule fois pendant son séjour en Chine.

Le Salomon de Goldman a également été plus discret. En 2019, il a donné des interviews aux médias et participé à plusieurs forums. Mais lors de son voyage en mars de cette année, ses seuls engagements connus ont été des réunions à huis clos avec des régulateurs, le fonds souverain chinois et dans une université.

Le manque d'informations de la part des PDG occidentaux et de leurs entreprises sur les voyages en Chine peut être attribué à la méfiance, étant donné que les tensions politiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine ont atteint leur niveau le plus bas depuis des décennies, ont déclaré des cadres supérieurs de chambres de commerce et d'associations commerciales.

L'importance croissante accordée par le président Xi Jinping à la sécurité nationale - en particulier la récente répression des sociétés de conseil et de diligence raisonnable - a également laissé de nombreuses entreprises étrangères dans l'incertitude quant aux domaines dans lesquels elles pourraient dépasser les limites de la loi, ont-ils déclaré.

Noah Fraser, directeur général du Conseil commercial Canada-Chine, a déclaré que les dirigeants en visite ne sont plus à la recherche de nouvelles opportunités commerciales, mais se concentrent sur le maintien des relations existantes et stipulent souvent qu'il n'y aura pas de presse, de grands dîners ou d'occasions de s'exprimer.

Ils semblent garder "la tête baissée et organisent des déjeuners privés au cours desquels ils peuvent apprendre des gens sur le terrain ce qui se passe", a-t-il ajouté.

Avant de se rendre en Chine, les chefs d'entreprise américains ont demandé des conseils sur la manière dont l'extension par Pékin de sa loi sur le contre-espionnage pourrait les affecter, selon le responsable d'une association commerciale américaine qui a refusé d'être identifié, citant la nature sensible des affaires en Chine à l'heure actuelle.

Les chefs d'entreprise veulent également savoir comment se comporter avec les représentants du gouvernement chinois et répondre aux questions une fois que le voyage sera rendu public, a déclaré le responsable de l'association, ajoutant qu'il n'était pas dans leur intérêt de parler aux médias et de courir le risque d'être invités à commenter les positions prises par Washington et Pékin.

La chambre de commerce de l'UE a déclaré dans un communiqué que les entreprises opérant en Chine avaient toujours fait preuve d'une certaine prudence et qu'elles s'adaptaient désormais aux changements dans les domaines pouvant être considérés comme sensibles.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Goldman s'est refusé à tout commentaire.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les nombreuses visites de PDG américains constituaient un "vote de confiance" dans l'économie chinoise. Le fait que ces visites aient été relativement discrètes s'explique par ce qu'il appelle la "politique erronée" du gouvernement américain, qui consiste à contenir la Chine.

En ce qui concerne les préoccupations relatives à sa loi sur le contre-espionnage, la Chine a le droit de décrocher la sécurité nationale par le biais de sa législation nationale, a-t-il ajouté.

Le ministère américain du commerce s'est refusé à tout commentaire.

UN ENGAGEMENT AFFICHÉ

Bien que le président américain Joe Biden ait déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à un dégel des relations glaciales avec Pékin "très prochainement", il est indéniable que les tensions sont montées en flèche cette année, avec des points chauds tels que la limitation des exportations américaines de semi-conducteurs et les préoccupations relatives à la sécurité des données.

Cela dit, après trois années de restrictions sévères du COVID qui ont entravé l'entrée en Chine, les chefs d'entreprise étrangers semblent désireux de se familiariser avec le pays.

Parmi ceux qui se sont rendus en Chine ces derniers mois, citons Tim Cook d'Apple, Patrick Gelsinger d'Intel, Mary Barra de General Motors, Stephen Schwarzman de Blackstone et Jamie Dimon de JPMorgan.

Soixante-sept chefs d'entreprise étrangers ont participé cette année au très médiatisé Forum pour le développement de la Chine, ce qui représente tout de même 20 participants de moins qu'en 2019.

"L'idée est que vous devez faire preuve d'un engagement suffisant envers le marché chinois si vous y jouez", a déclaré Christopher Johnson, président de China Strategies Group, un cabinet de conseil en risques politiques.

En même temps, les PDG doivent le faire "sans tirer la sonnette d'alarme auprès du gouvernement américain, et c'est une tâche très difficile", a-t-il ajouté.

JPMorgan et Blackstone se sont refusés à tout commentaire. Apple, General Motors et Intel n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les quelques commentaires connus de PDG étrangers lors de leur séjour en Chine ont été conformes à la position de M. Biden, qui ne cherche pas à découpler les deux plus grandes économies du monde.

Le ministère des affaires étrangères a cité M. Musk, qui s'est dit opposé à un découplage des économies américaine et chinoise, qu'il a qualifiées de "jumeaux conjoints".

M. Dimon, de JPMorgan, a déclaré la semaine dernière lors du JPMorgan Global China Summit qu'il préférait le "de-risking" est-ouest au découplage, selon une source de l'événement.

Daniel Russel, vice-président chargé de la sécurité internationale et de la diplomatie à l'Asia Society Policy Institute, a déclaré que la différence entre la réduction des risques et le découplage était subtile mais importante.

Elle "montre clairement qu'il s'agit de gérer le risque de dépendance à l'égard de la Chine plutôt que d'une détermination à séparer le monde en deux sphères concurrentes", a-t-il déclaré.