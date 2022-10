Analyse-Pour le patron de Twitter, Elon Musk, le plus dur reste à faire

Maintenant, Elon Musk, chef de la direction de Telsa Inc, doit prouver pourquoi il pense que Twitter vaut 10 fois ce montant et redresser une plateforme de médias sociaux qu'il a passé des mois à ridiculiser.

Au début du mois, le milliardaire au franc-parler a déclaré : "Moi-même et les autres investisseurs payons manifestement trop cher pour Twitter à l'heure actuelle. Le potentiel à long terme de Twitter est, selon moi, d'un ordre de grandeur supérieur à sa valeur actuelle."

Musk a fourni peu de détails concrets sur ses plans, et ce qu'il a partagé semble tiré par les cheveux ou contradictoire.

Voici ce qui attend Musk, l'autoproclamé "Chief Twit", selon des employés actuels et anciens de Twitter, des analystes et des investisseurs qui ont envisagé de financer l'opération.

X SUPER APP

Le plus gros pari de Musk emprunte aux plus grands succès de la Chine des années 2010. "L'achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, la everything app", a tweeté Musk au début du mois.

L'idée d'une "everything app", également appelée "super app", est née en Asie avec des entreprises comme WeChat, qui permet aux utilisateurs non seulement d'envoyer des messages mais aussi d'effectuer des paiements, de faire des achats en ligne ou de héler un taxi. Le service tout-en-un a séduit les utilisateurs qui avaient moins de choix dans une région où Google, Facebook et d'autres étaient bloqués.

Musk a dit aux investisseurs qu'il envisageait d'en construire un qui vendrait des abonnements premium pour réduire la dépendance aux publicités, permettre aux créateurs de contenu de gagner de l'argent et permettre les paiements, selon une source informée sur le sujet.

Il n'y a pas de super-apps aux États-Unis parce que la barrière est élevée et qu'il y a un choix d'applications abondant, a déclaré Scott Galloway, co-animateur du podcast technologique Pivot et professeur de marketing à l'Université de New York.

Apple Inc et Google d'Alphabet Inc, qui contrôlent les magasins d'applications sur les iPhones et les téléphones Android, se considèrent comme des super-applications et il est peu probable qu'ils permettent à d'autres super-applications de se développer, a déclaré Galloway. Considérez le récent rejet par Apple du projet de Spotify de vendre des livres audio comme un exemple de barrières à l'entrée.

"Ce n'est pas possible à ce stade de l'évolution de l'Internet mobile", a déclaré Jason Goldman, ancien membre du conseil d'administration de Twitter.

RÉDUIRE LA MODÉRATION DU CONTENU

Les employés actuels et anciens qui se sont entretenus avec Reuters ont déclaré que les plans de Musk visant à abaisser les garde-fous communs à toutes les plateformes de médias sociaux conduiraient à un déluge de contenus haineux, nuisibles et potentiellement illégaux sur Twitter. L'entreprise a déjà eu du mal à identifier et à supprimer la pornographie infantile.

Les membres de l'équipe de confiance et de sécurité de Twitter, qui comprend les modérateurs de contenu, devraient faire partie des suppressions d'emplois les plus importantes de Musk, craignent les employés.

"Imaginez un monde où toutes ces personnes ont disparu", a déclaré un employé. "Ce sera un paysage d'enfer".

EMPÊCHER LES ANNONCEURS DE FUIR

En 2019, Musk a tweeté "Je déteste la publicité".

À la veille de la conclusion attendue de l'opération, il a lancé un appel direct aux annonceurs dans un tweet en forme de lettre ouverte : "Twitter ne peut évidemment pas devenir un paysage d'enfer libre d'accès, où l'on peut dire n'importe quoi sans conséquences !.... Twitter aspire à devenir la plate-forme publicitaire la plus respectée au monde, qui renforce votre marque et développe votre entreprise."

Les annonceurs ne sont pas dupes.

Ils soulignent que le projet de Musk de rétablir le compte de l'ancien président américain Donald Trump est un obstacle majeur à la dépense d'argent sur Twitter. Twitter a suspendu définitivement Trump pour risque de nouvelle incitation à la violence après l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Accueillir à nouveau Trump pourrait aliéner les utilisateurs modérés et de tendance libérale, et par conséquent repousser les grandes marques domestiques qui visent à commercialiser des produits et à séduire les personnes de tout le spectre politique, a déclaré Mark DiMassimo, fondateur de l'agence de publicité DiMassimo Goldstein.

RESPECTER LES LOIS

Musk a promis de préserver la liberté d'expression sous toutes ses formes, mais il a également adopté un ton plus conciliant avec les dirigeants mondiaux qui cherchent à freiner les grandes entreprises technologiques.

En mai, Musk a déclaré dans une vidéo sur Twitter qu'il était d'accord avec la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur les médias numériques, qui obligera les Big Tech à faire davantage pour lutter contre les contenus illégaux sous peine d'amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial, dans l'une des approches les plus sévères au monde pour réglementer les contenus en ligne.

Les régulateurs de toute l'Asie durcissent également leurs positions juridiques à l'encontre des plates-formes de médias sociaux et ordonnent le retrait du contenu qu'ils jugent illégal, ce qui inclut les discours des dissidents politiques.

En Inde, Twitter a mené une "bataille sophistiquée" avec le gouvernement pour protéger la liberté d'expression en ligne, et cette bataille serait en danger avec Musk aux commandes, selon Goldman.

L'expansion des activités de Tesla en Chine, où elle a généré 14 milliards de dollars l'année dernière, pourrait également mettre Twitter en danger, a déclaré Goldman, l'ancien membre du conseil d'administration de Twitter.

"L'idée qu'il va être celui qui assure la liaison avec le gouvernement chinois et qui va potentiellement livrer des informations sur les utilisateurs, c'est très effrayant", a déclaré Goldman.

Twitter dispose d'experts qui examinent les demandes de données des gouvernements, mais Musk a montré son mépris pour ces experts, a-t-il ajouté.

"Que Trump revienne ou non à la charge, je pense que c'est un jeu de société", a déclaré Goldman. "Mais ce qui va réellement se passer, c'est que l'adresse IP d'un dissident sera baissée sur le sol".