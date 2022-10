Apollo, Sixth Street ne sont plus en pourparlers pour financer la transaction de Twitter -sources

Apollo Global Management Inc et Sixth Street Partners, qui avaient cherché à fournir un financement pour le rachat proposé par Elon Musk de Twitter Inc, pour un montant de 44 milliards de dollars, ne sont plus en pourparlers avec l'entrepreneur milliardaire, ont déclaré deux sources familières avec la question.

Apollo avait été en pourparlers pour fournir un financement par actions privilégiées pour la transaction, aux côtés de Sixth Street, ont précédemment déclaré les sources à Reuters. Apollo, Sixth Street et d'autres investisseurs cherchaient à l'époque à engager plus d'un milliard de dollars de financement pour la transaction.

En réponse à des tweets affirmant qu'aucune des deux entités ne faisait partie des 7,1 milliards de dollars de financement par actions de tiers annoncés début mai, ni du financement par emprunt, Musk a déclaré : "correct".

Ces pourparlers ont pris fin il y a plusieurs mois, à peu près au moment où Musk a commencé à avoir des doutes sur l'opération, selon les sources citées ci-dessus. Musk a initialement proposé le rachat en avril avant de faire marche arrière en juillet, puis de changer à nouveau de cap cette semaine.

Musk et Twitter tentent de trouver un accord après des mois de litiges qui ont porté atteinte à la marque Twitter et alimenté la réputation de Musk pour son comportement erratique.

Twitter et Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Apollo et Sixth Street ont refusé de commenter.

La volte-face de Musk concernant l'achat de Twitter n'aurait pas pu arriver à un pire moment pour les banques qui financent une grande partie de l'opération de 44 milliards de dollars et elles pourraient subir des pertes importantes en raison d'un environnement financier défavorable, a rapporté Reuters mardi.

Musk devrait fournir une grande partie des 44 milliards de dollars grâce aux fonds qu'il a levés en vendant sa participation dans le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc. et en s'appuyant sur le financement par actions de grands investisseurs, tandis que les grandes banques se sont engagées à fournir 12,5 milliards de dollars de financement par emprunt. (Reportage de Chibuike Oguh à New York Reportage supplémentaire de Shubham Kalia à Bengaluru Rédaction d'Anirban Sen Montage de Marguerita Choy, Christopher Cushing et David Goodman )