Avec des paris importants sur Musk, ces fonds pourraient avoir un problème avec Tesla en 23.

Dans l'ensemble, 50 fonds d'actions américaines gérés activement ont plus de 5 % de leurs actifs dans l'entreprise, dépassant ainsi la barrière que de nombreux gestionnaires de portefeuille ne franchissent pas pour une position en actions afin de diversifier leur exposition. Ces fonds ont baissé en moyenne de 42,1 % l'année dernière, soit plus du double de la baisse moyenne de 17 % des fonds d'actions américaines, selon Morningstar.

Le fonds Baron Partners Retail de 6 milliards de dollars, qui est en tête de tous les fonds communs de placement américains avec environ 52 % de ses actifs en actions Tesla, a chuté de près de 43 % l'année dernière, tandis que le fonds Zevenbergen Genea Institutional de 54 millions de dollars, qui a 13 % de ses actifs en Tesla, a chuté de près de 59 %.

Les deux sociétés ont refusé de commenter pour cette histoire.

Tesla a chuté d'environ 65 % l'année dernière, les baisses s'accélérant après que Musk ait décidé d'acheter le réseau de médias sociaux Twitter, ce que certains investisseurs considèrent comme une distraction pour le directeur général.

Les actions ont piqué du nez de 37 % en décembre et ont chuté de plus de 12 % mardi, premier jour de bourse de 2023, après que les livraisons de la société au quatrième trimestre aient été inférieures aux attentes, en partie à cause de difficultés logistiques persistantes.

La perspective d'une autre année de faibles performances pourrait inciter certains des plus grands taureaux de Tesla à réduire leurs positions, a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

"C'est une période de bifurcation pour beaucoup de ces investisseurs institutionnels, et une grande partie de l'évolution de l'entreprise dépend de Musk", a-t-il déclaré. "Musk a allumé le feu avec le spectacle de cirque de Twitter et il est le seul à pouvoir l'éteindre et faire en sorte que la rue se concentre à nouveau sur les fondamentaux de l'entreprise."

Musk a réalisé l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre. Il a rapidement commencé à licencier des cadres supérieurs et a laissé partir plus de la moitié du personnel de Twitter tout en semblant changer de stratégie tweet par tweet. Sa valeur nette a chuté de plus de 100 milliards de dollars, selon Forbes, le délogeant de la position de personne la plus riche du monde.

Jusqu'à présent, il y a peu de signes indiquant que les plus gros bailleurs de fonds de Tesla perdent la foi. Le fonds ARK Innovation ETF de la sélectionneuse d'actions vedette Cathie Wood a acheté 144 776 actions de Tesla pendant la vente de mardi, selon le site Web de la société, portant sa participation dans Tesla à environ 6,5 % de ses 5,9 milliards de dollars d'actifs. Le fonds a chuté de 67 % l'année dernière, ce qui le place en queue de peloton de tous les fonds d'actions américains.

Ark a refusé de commenter.

Bien que l'action de Tesla souffre actuellement, elle est en mesure de surperformer au fil du temps en raison de sa technologie de batterie supérieure, a déclaré Graham Tanaka, dont le Tanaka Growth Fund, doté de 14 millions de dollars, a environ 5,3 % de ses actifs dans la société.

"Twitter est une distraction temporaire mais énorme et il est malheureux que Musk ait mordu plus qu'il ne peut mâcher, mais cela n'a en aucun cas endommagé les opérations ou les perspectives de croissance future de Tesla", a-t-il déclaré.

La promotion par Tesla du chef de la Chine, Tom Zhu, pour qu'il prenne directement en charge les usines d'assemblage de la société aux États-Unis ainsi que les opérations de vente en Amérique du Nord et en Europe sera probablement positive, a déclaré M. Tanaka.

De 2018 à la fin de 2021, le titre a affiché un rendement total de 1 700 %, contre 90 % pour le S&P 500, selon les données Refinitiv Eikon. Toutefois, les gestionnaires de portefeuille axés sur les performances annuelles pourraient être moins enclins à rester fidèles à l'entreprise face à la montée de la concurrence et à l'affaiblissement de la demande, selon les analystes.

"L'ascension fulgurante de Tesla au cours des dernières années a récompensé les actionnaires de nombreux fonds, mais a mis les stratégies en danger s'ils s'accrochaient sans réduire leur exposition", a déclaré Todd Rosenbluth, directeur de recherche de la société d'analyse de données VettFi.