Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Tesla, la première des sept grandes capitalisations américaines à publier ses résultats du quatrième trimestre, s'est heurtée à un nouveau problème cette nuit, alors même que les investisseurs analysaient les signes d'une amélioration de la situation économique à l'aube de la nouvelle année.

Un agenda chargé d'événements jeudi, y compris la première lecture du PIB américain pour le quatrième trimestre et la dernière décision politique de la Banque centrale européenne, a maintenu les marchés mondiaux à la hausse. En outre, les actions chinoises, en perte de vitesse, se sont redressées après l'assouplissement monétaire de mercredi.

Mais alors que nous entrons dans la saison des résultats des entreprises américaines, les mouvements d'un seul titre attirent l'attention.

Les mises à jour et les perspectives optimistes de la semaine dernière des fabricants de puces ASML et TSMC sont de bon augure pour le rapport d'Intel plus tard dans la journée de jeudi, et le géant du streaming Netflix a bondi de plus de 10 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans mercredi, grâce à un nombre d'abonnés exceptionnel.

Elon Musk, le patron de Tesla, a déclaré qu'il parlait peut-être à la fois de la course aux élections américaines et des tensions "géoéconomiques" avec la Chine : "S'il n'y a pas de barrières commerciales, ils (les constructeurs automobiles chinois) démoliront la plupart des autres constructeurs automobiles dans le monde."

Même si les marchés locaux ont rebondi cette semaine grâce aux mesures officielles prises par la Chine pour stabiliser le climat économique et le moral des investisseurs, les répercussions du clivage politique entre les États-Unis et la Chine et la concurrence croissante de la deuxième économie mondiale se sont fait sentir ailleurs à Wall St.

Les livraisons de smartphones d'Apple en Chine ont diminué de 2,1 % au dernier trimestre de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, pénalisées par l'intensification de la concurrence des rivaux locaux, Huawei en tête, selon les données du cabinet d'études IDC.

En ce qui concerne les marchés macroéconomiques et les taux d'intérêt, la BCE devrait maintenir sa politique en suspens plus tard, après des semaines de recul des banquiers centraux face à la spéculation d'un assouplissement en début d'année.

Les marchés monétaires, cependant, voient toujours plus de 50 % de chances d'une réduction de la BCE d'ici avril et 125 points de base d'assouplissement d'ici la fin de l'année.

L'euro était légèrement en hausse par rapport au dollar avant la décision.

La Réserve fédérale se réunit la semaine prochaine et devrait elle aussi maintenir sa position, une première baisse étant encore plus que prévue d'ici le 1er mai.

Toutefois, elle a suscité un vif intérêt cette nuit en annonçant la fin programmée des taux de financement d'urgence introduits lors de la crise des banques régionales de l'année dernière, en déclarant que la bouée de sauvetage créée pour les banques en mars dernier prendrait fin comme prévu en mars prochain.

La Fed augmentera immédiatement le taux d'intérêt sur les nouveaux prêts du Bank Term Funding Program pour le reste de sa durée de vie, mettant ainsi fin à ce qui était devenu une opportunité d'arbitrage populaire et rentable pour les prêteurs américains.

Les rendements des obligations du Trésor ont augmenté mercredi en raison de la vigueur surprenante des enquêtes de conjoncture de janvier, de la remontée des prix du pétrole brut américain à leur plus haut niveau en six semaines et de la mauvaise réception de l'adjudication des obligations à cinq ans. Mais ils se sont de nouveau calmés avant l'ouverture des marchés jeudi.

Avant la réunion de la Fed la semaine prochaine, le Trésor publie les totaux et les calendriers des remboursements trimestriels, ce qui a fortement influencé le marché obligataire lors des deux dernières publications.

L'indice du dollar est resté stable. Les contrats à terme sur les actions de Wall Street sont légèrement plus élevés et proches de leurs records. Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Décision de la Banque centrale européenne et conférence de presse * Résultats des entreprises américaines : Intel, Blackstone, Capital One, Visa, Dow, Comcast, Union Pacific, Northrop Grumman, Weyerhauser, American Airlines, Southwest Airlines, Marsh & McLennan, McCormick, Valero, Nextera, Sherwin-Williams, Western Digital, etc. PIB T4 et estimations PCE, commandes de biens durables de décembre, stocks de gros/détail de décembre, ventes de maisons neuves de décembre, commerce international de décembre, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, enquête de janvier de la Fed de Kansas City, indice d'activité de décembre de la Fed de Chicago * Le Trésor américain met aux enchères des billets à 7 ans, vend des bons à 4 semaines.