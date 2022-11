"Et maintenant, de quoi sommes-nous tous inquiets ? Elon Musk sort et achète un équipement qui envoie - qui crache des mensonges dans le monde entier... Il n'y a plus d'éditeurs en Amérique. Il n'y a pas d'éditeurs. Comment pouvons-nous espérer que les enfants soient capables de comprendre ce qui est en jeu ?"