Biden va nommer un fonctionnaire à la tête de l'agence américaine de sécurité automobile

Ann Carlson, l'avocate en chef de l'agence, a été nommée chef intérimaire de la NHTSA en septembre. Elle a supervisé les enquêtes de sécurité sur Tesla et les efforts visant à réduire le nombre de décès sur les routes et à renforcer considérablement les exigences en matière d'économie de carburant des véhicules.

Pendant la majeure partie des six dernières années, la NHTSA n'a pas eu d'administrateur confirmé par le Sénat. Les décès sur la route aux États-Unis ont fortement augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le nombre de décès sur les routes a bondi de 10,5 % en 2021 pour atteindre 42 915, soit le nombre le plus élevé de tués sur les routes américaines en une seule année depuis 2005.

En janvier, Carlson a déclaré que l'agence étudiait l'impact de la taille des véhicules sur la sécurité routière et qu'elle était "très préoccupée" par la "mesure dans laquelle les véhicules plus lourds contribuent à des taux de mortalité plus élevés."

L'agence "investit beaucoup de ressources" dans l'enquête Tesla, a déclaré Carlson en janvier, refusant de s'engager sur un calendrier de résolution de l'enquête. "Nous avançons aussi vite que possible, mais nous voulons aussi être prudents et nous assurer que nous avons toutes les informations dont nous avons besoin."

En juin, la NHTSA a mis à jour son enquête sur les défauts concernant 830 000 véhicules Tesla équipés du système d'aide à la conduite Autopilot et impliquant des collisions avec des véhicules d'urgence stationnés.

La NHTSA examine si les véhicules Tesla garantissent de manière adéquate que les conducteurs sont attentifs.

La NHTSA prévoit de proposer en avril de nouvelles normes d'économie de carburant pour l'année modèle 2027 et au-delà, ce qui pourrait remodeler considérablement les nouvelles voitures sur les routes américaines, a déclaré Carlson.

En mars 2020, l'administration républicaine de l'ancien président Donald Trump a ramené les normes à seulement 1,5 % d'augmentation annuelle de l'efficacité jusqu'en 2026, soit beaucoup moins que les 5 % d'augmentation annuelle exigés par l'ancien président Barack Obama. En 2021, l'administration Biden a annulé l'action de Trump et a demandé à la NHTSA et à l'Agence de protection de l'environnement de commencer à travailler sur la prochaine série de règles plus strictes.