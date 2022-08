Biden va proposer la candidature d'un ancien maire de Floride pour siéger au conseil de sécurité américain -officiel

Alvin Brown, qui a été le tout premier Afro-Américain élu maire de Jacksonville et qui a été directeur exécutif du White House Community Empowerment Board sous la présidence de Bill Clinton, est pressenti pour occuper un siège au sein du NTSB, composé de cinq membres, qui compte actuellement un poste vacant.

Le conseil enquête sur les accidents importants dans d'autres modes de transport - autoroute, marine, pipeline et chemin de fer - et détermine la cause probable des accidents et fait des recommandations de sécurité.

Ces dernières années, le conseil a enquêté sur un certain nombre d'accidents impliquant le système avancé d'assistance au conducteur de Tesla Inc, Autopilot. En juin, le conseil a envoyé des lettres aux gouverneurs des 50 États https://www.ntsb.gov/Advocacy/mwl/Documents/Impairment-SR-Letters.pdf leur demandant instamment de prendre des mesures pour tenter de réduire les accidents de la route liés à l'alcool et à la drogue. Environ un tiers, soit environ 10 000 décès sur la route chaque année, sont liés à l'alcool.