Bridgewater Associates a investi dans six des sept grandes capitalisations américaines dites "Magnificent Seven" au cours du premier trimestre, faisant un pari de 800 millions de dollars sur Alphabet, la société mère de Google, tout en évitant les actions en difficulté du constructeur de voitures électriques Tesla, selon des documents déposés auprès des autorités.

Le fonds spéculatif fondé par le légendaire investisseur Ray Dalio a terminé le mois de mars avec 5,4 millions d'actions d'Alphabet d'une valeur de 810,3 millions de dollars à la fin du premier trimestre, faisant plus que doubler sa participation dans la société depuis décembre. Cette participation était la plus importante du fonds à la fin du premier trimestre, selon les documents déposés.

Les actions d'Alphabet ont augmenté d'environ 23 % cette année, mais il n'est pas possible de déterminer si Bridgewater détient toujours une position dans la société ou sa taille. Les déclarations trimestrielles, connues sous le nom de déclarations 13-F, sont faites à la Securities and Exchange Commission environ 45 jours après la fin de chaque trimestre et peuvent ne pas refléter les positions actuelles.

La frénésie d'achats de Bridgewater dans le secteur des grandes technologies a également vu le fonds tripler sa participation dans Microsoft pour atteindre 579 525 actions au cours du premier trimestre, soit 243,8 millions de dollars. Les actions de la société sont en hausse de 12,5 % depuis le début de l'année.

Le fonds spéculatif a ajouté plus de 1,8 million d'actions Apple au cours du trimestre, tout en achetant environ un million d'actions Amazon. Les actions d'Apple sont en baisse de 1,3 % et celles d'Amazon en hausse de 21,6 % depuis le début de l'année.

La société, dirigée par Nir Bar Dea, a également augmenté ses parts dans Meta Platforms de 49 %, à 994 051, soit 482,7 millions de dollars. Les actions de la société mère de Facebook sont en hausse de 35,9 % cette année.

Le géant des puces Nvidia - dont les actions sont en hausse de 91,2 % depuis le début de l'année - a été un autre pari important de Bridgewater au cours du trimestre, car il a presque triplé ses avoirs dans la société pour atteindre 704 599 actions, soit 636,6 millions de dollars.

Les gains importants réalisés par les Sept Magnifiques, qui représentent une part importante de l'indice S&P 500, ont contribué à la hausse des marchés cette année et en 2023.

Le portefeuille de Bridgewater ne contient pas d'actions de Tesla, qui ont chuté de près de 30 % cette année, l'entreprise étant confrontée à une concurrence féroce et à un ralentissement des ventes.

En tant que fonds spéculatif global macro, Bridgewater parie sur des actifs en fonction de tendances plus larges dans les secteurs et les zones géographiques, et non en tant que sélectionneur d'actions long/short.

Bridgewater a également augmenté ses positions dans les sociétés financières. Sa participation dans Citigroup a augmenté de 23 %, pour atteindre 664 458, tout en augmentant sa participation dans Wells Fargo et Bank of New York Mellon.