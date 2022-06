Certains fonds spéculatifs subissent de lourdes pertes après avoir parié sur des secteurs chauds

Les données de Hedge Fund Research montrent que l'indice HFRX Global Hedge Fund a glissé de 1% en mai, ce qui le laisse en baisse de 3,31% pour les cinq premiers mois de 2022. Mais les chiffres préliminaires de certaines sociétés montrent des pertes bien plus importantes, notamment pour les fonds qui avaient beaucoup investi dans les valeurs technologiques et biotechnologiques.

L'indice plus large S&P 500 a terminé à peu près plat pour le mois de mai, l'indice Nasdaq ayant baissé de 2 %. Cependant, au cours du mois, le S&P a tellement chuté qu'il a presque atteint le territoire du marché baissier. Pour l'année à ce jour, le S&P est en baisse de 12 % et le Nasdaq de 21 %.

Tiger Global, l'une des plus grandes sociétés du secteur, a perdu 14 % en mai, ce qui lui fait perdre 52 % sur l'année, selon un investisseur. La firme a perdu de l'argent chaque mois cette année après avoir glissé de 7% en 2021.

De même, RTW Investments, l'un des fonds biotechnologiques les plus chauds du secteur, a déclaré aux investisseurs que les estimations de performance de son RTW Flagship Fund, y compris les investissements désignés, montrent que le portefeuille a perdu 9,51 % en mai. Pour l'année, il a chuté de 34,5 %.

Le fonds spéculatif de sciences de la vie et de biopharma Perceptive Advisors a perdu 19,4 % en mai, laissant le fonds en baisse de 41,5 % pour l'année, après une chute de 28 % en 2021, selon une mise à jour pour les investisseurs.

Pour de nombreux gestionnaires de fonds, les dégâts ont commencé bien avant le mois de mai, lorsque d'anciens chouchous du marché ont annoncé des rendements médiocres inattendus. En avril, Netflix a déclaré avoir perdu des abonnés pour la première fois en dix ans, faisant chuter le cours de son action de 35 % en une journée.

L'investisseur milliardaire William Ackman, qui avait accumulé trois années de très bons rendements, a été pris dans la chute et a fait volte-face en liquidant un pari de 1,1 milliard de dollars sur Netflix datant de trois mois et en enregistrant une perte de 400 millions de dollars. En mai, le portefeuille Pershing Square Holdings d'Ackman a perdu 9,5 %, laissant le fonds en baisse de 18,2 % pour les cinq premiers mois de 2022.

C'est également au cours de ce mois que Melvin Capital, autrefois l'une des meilleures performances du secteur, a annoncé qu'elle mettait la clé sous la porte après avoir été embrochée par des paris malencontreux sur des actions mèmes comme GameStop au début de 2021.

Mais tous les éminents gestionnaires de fonds ne souffrent pas.

David Einhorn, qui a fait les gros titres il y a quelques années en pariant sur la chute de Tesla, le constructeur de véhicules électriques d'Elon Musk, est assis sur des gains à deux chiffres cette année, selon un investisseur. Le fonds Greenlight Capital d'Einhorn a gagné 4,8 % en mai et est en hausse de 20,9 % pour l'année, soutenu par des investissements dans l'or, des paris macro et des paris sur la chute de sociétés non nommées.

Les représentants de ces fonds ont refusé de faire des commentaires.

En effet, certains gestionnaires de fonds spéculatifs plus petits ont déclaré qu'ils s'attendaient à des rentrées d'argent, car certains fonds spéculatifs se sont révélés habiles à parier contre certains titres en les vendant à découvert.

Les investisseurs ont déclaré qu'il pourrait falloir plus de temps que d'habitude pour obtenir les chiffres du mois de mai, car les entreprises évaluent les titres illiquides. Lorsque le marché s'est retourné contre eux, les gestionnaires de fonds spéculatifs d'actions ont réduit leur utilisation de l'argent emprunté, ou effet de levier, pour essayer de se protéger contre les chutes abruptes, selon les investisseurs.

Les hedge funds long-short, qui parient sur la hausse ou la baisse des cours des actions, ont réduit leur effet de levier de 15 à 20 % depuis janvier, en tenant compte à la fois de leurs positions longues et courtes, selon les données de deux prime brokers, en prenant comme référence les portefeuilles de leurs clients. La majeure partie du désendettement a eu lieu entre février et avril, a indiqué une source.