Chine: Les ventes de voitures ont reculé de 3% en mai, première baisse en 14 mois

PEKIN (Reuters) - Les ventes de voitures neuves en Chine ont diminué de 3% en mai par rapport au même mois de l'année précédente, mettant fin à une série de 13 mois consécutifs de hausse, selon des données publiées vendredi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

Ainsi, ce sont 2,13 millions de véhicules qui ont été vendus en mai sur le plus grand marché automobile du monde.

Pour la période allant de janvier à mai, près de 10,88 millions de véhicules ont été vendus en Chine, ce qui représente une hausse de 36% par rapport aux cinq premiers mois de 2020.

La pénurie mondiale de puces et la flambée des prix des matières premières ont un impact négatif croissant sur les constructeurs automobiles du pays, a prévenu Chen Shihua, un haut responsable de la CAAM.

La CAAM reste néanmoins relativement optimiste quant aux perspectives du secteur et s'attend à ce que les ventes totales de véhicules en Chine augmentent de 6,5% en 2021.

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV), qui regroupent les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides essence-électricité rechargeables et les véhicules à hydrogène, ont maintenu leur forte dynamique, avec un bond de 160% à 217.000 unités en mai.

Les fabricants de NEV tels que Nio Inc, Xpeng Inc et BYD sont en train d'augmenter leur capacité de production en Chine, où le gouvernement a activement encouragé la fabrication de véhicules plus écologiques afin de réduire la pollution atmosphérique.

(Yilei Sun et Tony Munroe, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)