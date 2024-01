Pékin (awp/afp) - Le géant américain de la voiture électrique Tesla rappelle en Chine 1,6 million de véhicules pour une mise à jour d'un logiciel qui présente des "risques pour la sécurité", a annoncé vendredi l'autorité de régulation des marchés.

Ce rappel vise à corriger des défauts du logiciel pour la conduite assistée ainsi que le verrouillage des portes des véhicules, a indiqué dans un communiqué l'autorité étatique.

La mesure concerne deux lots de voitures produites entre 2014 et 2023 et comprend un total de 1,6 million de véhicules Model S, Model X, Model Y et Model 3, ajoute le régulateur précisant que la mise à jour du logiciel pourra se faire à distance.

En décembre, Tesla avait déjà rappelé deux millions de véhicules aux Etats-Unis pour un risque lié à leur système de conduite assistée.

La Chine est le plus important marché pour la marque qui dispose à Shanghai d'une usine, la plus importante hors des Etats-Unis. Tesla y a produit plus de 900.000 véhicules en 2023.

Le constructeur américain fait face en Chine à une concurrence féroce sur le premier marché mondial, où une multitude de marques locales innovantes rivalisent dans l'électrique. Le plus sérieux concurrent de Tesla sur ce créneau est BYD.

afp/lk