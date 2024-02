Si le PDG de Tesla, Elon Musk, envisage sérieusement de retirer son entreprise de voitures électriques du Delaware et de la réincorporer au Texas, il a reçu de bonnes nouvelles hier de la part d'un juge de la Cour de la chancellerie du Delaware.

Dans une affaire concernant Tripadvisor, le vice-chancelier Travis Laster a déclaré que le site de voyage en ligne pouvait poursuivre son projet de transfert de son siège social du Delaware au Nevada. L'actionnaire majoritaire de Tripadvisor, Greg Maffei, était à l'origine de ce transfert, mais des actionnaires s'y sont opposés en faisant valoir que l'objectif de Maffei était d'échapper à toute responsabilité devant les tribunaux du Delaware.

M. Laster a estimé que les actionnaires de la société pouvaient tenter d'obtenir des dommages et intérêts, car le fait de quitter le Delaware signifiait qu'ils renonçaient à certains droits en matière de litiges dans le cadre de la législation du Nevada, favorable aux entreprises. Mais il a également déclaré que les tribunaux du Delaware n'empêcheraient les entreprises de quitter le Delaware que dans des circonstances extrêmes.

C'est un langage utile pour Tesla et Musk, qui a appelé le mois dernier les actionnaires de Tesla à voter sur un déménagement au Texas après qu'un juge du Delaware a invalidé son plan de rémunération de 56 milliards de dollars.

Encore plus utile : Le juge du Delaware a expliqué comment les entreprises ayant un actionnaire majoritaire peuvent quitter l'État sans s'exposer à des réclamations de la part d'autres actionnaires.

D'une manière générale, les tribunaux du Delaware accordent une attention particulière aux décisions commerciales prises par des sociétés contrôlées par un actionnaire, qui détient généralement la majorité des actions de la société. Musk ne détient pas la majorité des actions de Tesla, mais dans quelques affaires récentes, notamment l'affaire concernant la rémunération de Musk, les juges du Delaware ont estimé que Musk était un actionnaire de contrôle.

Comme l'a expliqué M. Laster dans l'affaire Tripadvisor, les entreprises peuvent éviter cet examen approfondi si elles remplissent deux conditions. Premièrement, le conseil d'administration doit créer un comité spécial composé d'administrateurs indépendants de l'actionnaire de contrôle. Ce comité doit déterminer de manière indépendante la meilleure voie à suivre pour l'entreprise.

Deuxièmement, une majorité d'actionnaires indépendants doit ratifier la décision du conseil d'administration lors d'un vote en toute connaissance de cause.

L'avis de Tripadvisor ne laisse aucun doute sur le fait que le processus de nettoyage en deux étapes, pour utiliser le jargon du Delaware, s'applique lorsqu'une société contrôlée décide d'abandonner le Delaware pour une juridiction plus accueillante.

Si la question est de savoir si une entreprise peut trouver un mécanisme pour quitter le Delaware, la réponse est absolument oui, a déclaré l'avocat des actionnaires Randall Baron de Robbins Geller Rudman & Dowd, qui a mené en vain une contestation en 2022 de l'acquisition par Teslas d'une entreprise d'énergie solaire contrôlée par Musk, prétendument en conflit avec la loi. Je ne pense pas que le Delaware veuille avoir la réputation d'être l'hôtel California".

S'il est clair qu'une société théorique peut profiter du processus de nettoyage en deux étapes pour quitter le Delaware sans encourir de responsabilité envers les actionnaires minoritaires, la question est de savoir si Tesla, en particulier, peut compter sur un tel nettoyage si son conseil d'administration décide de déménager au Texas.

Ni un porte-parole de Tesla ni le conseiller externe de Musks, Alex Spiro de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, n'ont répondu à ma question. Mais j'ai parlé à trois professeurs de droit et à deux actionnaires pour savoir si Tesla serait en mesure de convaincre un tribunal du Delaware qu'elle a droit à la déférence en cas de décision de quitter l'État.

Leurs réponses allaient de "peut-être" à "probablement pas" et tous étaient d'accord pour dire que Musk a rendu les choses plus difficiles pour le conseil d'administration de Tesla en plaidant bruyamment pour que l'entreprise se réincorpore au Texas.

L'avocat Joel Fleming, de l'Equity Litigation Group, et le professeur de droit Ann Lipton, de l'université de Tulane, ont déclaré que les actions de M. Musk, y compris un sondage auprès de ses partisans sur X concernant le déménagement de Tesla hors du Delaware, permettront aux actionnaires dissidents de faire valoir que l'examen du déménagement par le conseil d'administration a été faussé, puisque M. Musk a déjà déclaré sans équivoque qu'il souhaitait que l'entreprise soit réincorporée au Texas.

Selon Eric Talley, professeur à la Columbia Law School, l'idée de déménager ne devrait probablement pas être lancée par l'actionnaire majoritaire. Tesla commence avec un gant attaché dans le dos.

Selon Eric Talley et Jill Fisch, professeur de droit à l'université de Pennsylvanie, il serait néanmoins possible pour Tesla de convaincre un juge du Delaware que les membres indépendants du conseil d'administration sont parvenus à une décision non contradictoire de se réincorporer au Texas. Cela pourrait obliger Tesla à nommer un nouveau directeur sans aucun lien avec Musk, a déclaré Fisch.

Les actionnaires qui ne sont pas sous le contrôle de M. Musk pourraient-ils voter en faveur du déménagement au Texas, comme l'exige la deuxième étape du processus de purification ?

Les partisans de Musk le feraient probablement, mais Talley, Frisch et Fleming ont souligné que de nombreux investisseurs institutionnels détiennent également des actions Tesla. Ces investisseurs sont généralement attentifs aux recommandations des grandes sociétés de conseil aux actionnaires Glass Lewis et ISS et, selon M. Frisch, au moins l'une d'entre elles s'opposera probablement au déménagement de Tesla hors du Delaware.

Il y a ensuite l'exigence selon laquelle tout vote d'actionnaire doit être pleinement informé. Pour satisfaire à cette exigence, Tesla devrait déposer de volumineux documents d'information sur les agissements de M. Musk contre le Delaware. Et quelle que soit l'exhaustivité de ces informations, ont déclaré M. Fleming et le professeur de droit M. Lipton, les actionnaires qui s'opposent à un déménagement au Texas intenteront probablement des actions en justice au motif que la procuration n'a pas tenu compte d'informations importantes.

Il y a un joker dans cette affaire : Si Musk et Tesla retardent leur déménagement au Texas, ils pourraient recevoir un coup de pouce de la Cour suprême de l'État de Delawares.

Dans une affaire concernant la scission du site de rencontres Match.com, les juges de l'État examinent actuellement s'il convient de faire preuve d'une plus grande retenue à l'égard des conseils d'administration des sociétés contrôlées dans toutes les transactions, à l'exception de celles qui visent à évincer les actionnaires minoritaires. La décision des juges du Delaware pourrait aider Tesla à repousser toute contestation par les actionnaires d'une décision du conseil d'administration de quitter l'État.

Il s'agirait là d'un résultat ironique : La plus haute juridiction du Delaware montre sa confiance dans les conseils d'administration des entreprises, mais Tesla profite de cette déférence pour quitter l'État.

