Comment Elon Musk finance-t-il son offre d'achat de 44 milliards de dollars pour Twitter ?

Elon Musk a obtenu le soutien de certains des investisseurs les plus riches du monde pour son rachat de Twitter Inc. pour 44 milliards de dollars.

Elon Musk a obtenu le soutien de certains des investisseurs les plus riches du monde pour son rachat de Twitter Inc. pour 44 milliards de dollars. Du cofondateur d'Oracle Corp, Larry Ellison, un ami proche autoproclamé de Musk, à l'investisseur saoudien Prince Alwaleed bin Talal, qui avait précédemment rejeté l'offre de rachat, un groupe d'investisseurs a jeté son poids derrière l'offre. Mercredi, Musk a promis un financement supplémentaire de 6,25 milliards de dollars en fonds propres, réduisant à zéro le prêt sur marge du milliardaire contre ses actions Tesla Inc. Voici comment se présente l'opération : ** Musk a porté son engagement de financement à 33,5 milliards de dollars, contre 27,25 milliards de dollars - y compris le financement de 7,14 milliards de dollars annoncé plus tôt en mai. ** Le prêt sur marge de Morgan Stanley lié à ses actions Tesla, qui s'élevait à 6,25 milliards de dollars, a maintenant été retiré de l'équation du financement. ** Musk a obtenu des engagements de la part des banques pour 13 milliards de dollars de prêts garantis par les actions de Twitter Voici la liste des investisseurs qui ont ensemble promis un financement d'environ 7 milliards de dollars, selon un dépôt effectué jeudi : Investisseur Description Engagement en capital A.M. Management & - 25 millions de dollars Consulting AH Capital Management Société de capital-risque fondée par Marc 400 millions de dollars Andreessen et Ben Horowitz Aliya Capital Investisseur de SpaceX 360 millions de dollars Partenaires BAMCO Conseiller en investissement 100 millions de dollars Binance Société de cryptomonnaies 500 millions de dollars Brookfield Société d'investissement canadienne 250 millions de dollars avec plus de 690 milliards de dollars d'actifs sous gestion DFJ Growth IV Tesla, SolarCity, SpaceX 100 millions de dollars Partenaires et The Boring Company investisseur Fidelity Management & Agit en tant que société d'investissement 316 millions de dollars Société de recherche conseiller de la famille de fonds communs de Fidelity Honeycomb Asset Ellison Cofondateur d'Oracle Larry 1 milliard de dollars Revocable Trust Trust d'Ellison Litani Ventures Société de capital-risque basée à Chicago 25 millions de dollars Qatar Holding Maison d'investissement fondée par 375 millions de dollars Qatar Investment Authority Sequoia Capital Fund A investi dans The Boring 800 millions de dollars Société Strauss Capital LLC - 150 millions de dollars Tresser Blvd 402 LLC - 8.5 millions de dollars (Cartenna) VyCapital A investi dans The Boring 700 millions de dollars Société Witkoff Capital Société du magnat de l'immobilier Steven Witkoff basée à New York 100 millions de dollars Investisseur saoudien de Twitter 1,89 milliard de dollars (34 948 975 actions Prince investisseur) Alwaleed bin Talal (Rapports de Akash Sriram, Sweta Singh, Nivedita Balu et Uday Sampath à Bengaluru ; Montage de Sriraj Kalluvila et Shounak Dasgupta)