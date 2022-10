Comment Elon Musk va-t-il payer pour Twitter ?

Elon Musk a gagné du temps jeudi, après qu'un juge ait accepté la demande du milliardaire d'interrompre un procès contre Twitter pour lui permettre de conclure son projet de rachat de 44 milliards de dollars de la société de médias sociaux avant le 28 octobre.

La grande question est maintenant de savoir comment il va payer.

Musk a déclaré plus tôt cette semaine qu'il achèterait Twitter pour 54,20 $ par action, le prix convenu en avril, mais a inclus une condition selon laquelle la clôture de l'opération serait subordonnée à la réalisation du financement par emprunt de la transaction.

Les actions de Tesla ont chuté de plus de 6 % vendredi, se dirigeant vers leur pire baisse hebdomadaire depuis mars 2020, les investisseurs craignant que Musk ne se débarrasse de plus d'actions après que Tesla ait annoncé ses résultats trimestriels le 19 octobre.

QUEL EST SON PLAN DE FINANCEMENT ?

Musk s'est engagé à fournir 46,5 milliards de dollars en financement par actions et par emprunt pour l'acquisition, ce qui couvre le prix de 44 milliards de dollars et les frais de clôture. Les banques, dont Morgan Stanley et Bank of America Corp, se sont engagées à fournir 13 milliards de dollars de financement par emprunt pour soutenir la transaction.

Les experts affirment que les engagements des banques envers l'opération sont fermes et serrés, ce qui limite leur capacité à se retirer du contrat malgré la perspective de subir des pertes importantes.

Jeudi, Twitter a cité l'une des banques qui a déclaré que Musk ne leur avait pas communiqué son intention de conclure la transaction. Musk a déclaré que les banques "travaillaient en coopération pour financer la clôture" le 28 octobre ou autour de cette date.

L'engagement de 33,5 milliards de dollars de Musk comprendrait sa participation de 9,6 % dans Twitter, qui vaut 4 milliards de dollars, et les 7,1 milliards de dollars qu'il a décrochés auprès d'investisseurs en actions, dont le cofondateur d'Oracle Corp, Larry Ellison, et le prince saoudien Alwaleed bin Talal.

Musk doit donc décrocher 22,4 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour couvrir la partie financement par actions de l'opération.

DE COMBIEN DE LIQUIDITÉS DISPOSE-T-IL ?

Musk, 51 ans, est la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 219 milliards de dollars selon Forbes, mais une grande partie de sa fortune est liée à ses participations dans Tesla et Space X.

Selon un calcul de Reuters, Musk dispose d'environ 20 milliards de dollars de liquidités après avoir vendu une partie de sa participation dans Tesla par le biais de multiples transactions en novembre et décembre de l'année dernière et en avril et août de cette année. Cela signifie qu'il aurait besoin de lever 2 à 3 milliards de dollars supplémentaires, même si les autres engagements en matière de capitaux propres et de dette sont honorés.

COMMENT PEUT-IL COMBLER LE MANQUE DE FONDS PROPRES ?

Il peut choisir de vendre une plus grande partie de sa participation dans Tesla, ou de sa participation dans SpaceX. D'autres options consistent à obtenir un prêt bancaire contre les actions, ou à demander à d'autres investisseurs de contribuer au capital.

S'il n'a pas déposé un plan de vente préétabli en vertu de la "règle 10b5-1", il ne peut pas vendre d'actions Tesla maintenant pendant les semaines précédant le 19 octobre, disent les experts.

"Il est en quelque sorte paralysé. Il est en quelque sorte coincé là où il est actuellement jusqu'à ce que ses bénéfices soient annoncés", a déclaré Eric Talley, professeur à la Columbia Law School.

En août, Musk a déclaré qu'il ne prévoyait pas de vendre davantage sa participation dans Tesla, mais la dernière volte-face de Musk a ravivé les inquiétudes quant à savoir s'il allait vendre davantage d'actions du constructeur de véhicules électriques pour financer l'opération.

Musk possédait 465 millions d'actions Tesla d'une valeur de 111 milliards de dollars après sa division d'actions 3 pour 1, selon le calcul de Reuters. Il a déjà emprunté massivement sur une grande partie de sa participation dans Tesla.

A-T-IL SUFFISAMMENT D'INVESTISSEURS EN CAPITAL ?

Ellison fait partie d'un groupe d'investisseurs qui ont collectivement promis de participer au financement de l'opération à hauteur de 7,1 milliards de dollars. Jusqu'à présent, aucun investisseur n'a déclaré publiquement qu'il reviendrait sur ses engagements.

Musk a évoqué dans un tweet la possibilité que les partenaires financiers ne viennent pas avec leur soutien, lorsqu'il a expliqué pourquoi il devait vendre des actions Tesla en août.