Lorsqu'une fusée chinoise a connu un dysfonctionnement peu après son lancement en avril 2020, détruisant le satellite indonésien Nusantara-2 d'une valeur de 220 millions de dollars, les efforts déployés par l'archipel pour renforcer ses réseaux de communication en ont pris un coup. Mais un homme a eu l'occasion d'en profiter.

Elon Musk, propriétaire de SpaceX, le lanceur de fusées le plus performant au monde, a profité de cet échec pour s'imposer face à l'entreprise publique China Great Wall Industry Corp (CGWIC) et devenir la société de prédilection de Jakarta pour l'envoi de satellites dans l'espace.

L'entrepreneur chinois avait courtisé l'Indonésie - la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et un marché clé de la croissance spatiale - avec un financement bon marché, des promesses d'un large soutien pour ses ambitions spatiales et le poids géopolitique de Pékin.

Un haut fonctionnaire du gouvernement et deux représentants de l'industrie à Jakarta connaissant bien l'affaire ont déclaré à Reuters que le dysfonctionnement marquait un tournant pour l'Indonésie, qui s'éloignait des entreprises spatiales chinoises au profit d'entreprises détenues par Musk.

Nusantara-2 était le deuxième lancement de satellite attribué par l'Indonésie à CGWIC, égalant les deux effectués par SpaceX à l'époque. Depuis son échec, SpaceX a lancé deux satellites indonésiens, et un troisième est prévu pour mardi ; la Chine n'en a traité aucun. SpaceX a devancé Pékin grâce à la fiabilité des lancements, à des fusées réutilisables moins chères et à la relation personnelle que Musk a entretenue avec le président indonésien Joko Widodo, a constaté Reuters. À la suite d'une rencontre entre les deux hommes au Texas en 2022, SpaceX a également obtenu l'approbation réglementaire pour son service internet par satellite Starlink. Les accords avec SpaceX constituent un rare exemple de percée d'une entreprise occidentale en Indonésie, dont le secteur des télécommunications est dominé par des entreprises chinoises qui offrent des coûts peu élevés et un financement facile. Ces succès interviennent après que l'Indonésie a résisté aux pressions des États-Unis pour qu'elle renonce à ses accords avec le géant chinois de la technologie Huawei, en invoquant sa dépendance à l'égard de la technologie de Pékin. Les détails de ce changement, qui ont été décrits à Reuters par une douzaine de personnes, dont des fonctionnaires indonésiens et américains, des acteurs de l'industrie et des analystes, n'avaient pas été rapportés auparavant. Certaines de ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

"SpaceX n'a jamais échoué dans le lancement de nos satellites", a déclaré Sri Sanggrama Aradea, chef de la division de l'infrastructure satellitaire à BAKTI, une agence du ministère indonésien des communications.

L'incident d'avril 2020 rend "difficile" pour Jakarta de se tourner à nouveau vers la CGWIC, a-t-il ajouté. SpaceX, la CGWIC et Pasifik Satelit Nusantara - un actionnaire clé du projet Nusantara-2 - n'ont pas répondu aux questions posées dans le cadre de cet article. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré en réponse aux questions de Reuters que "les entreprises aérospatiales chinoises poursuivent leur coopération spatiale avec l'Indonésie sous diverses formes". Il n'a pas donné de détails.

Le porte-parole du bureau présidentiel, Ari Dwipayana, a déclaré que le gouvernement donnait la priorité, lors de l'attribution des contrats, aux technologies efficaces et performantes qui répondent aux besoins des Indonésiens.

Le bras de fer entre SpaceX et la Chine offre une fenêtre sur une bataille bien plus vaste pour dominer une industrie spatiale en pleine expansion.

Le marché mondial des satellites - y compris la fabrication, les services et les lancements - représentait 281 milliards de dollars en 2022, soit 73 % de toutes les activités spatiales, selon le cabinet de conseil américain BryceTech.

LA COURSE A L'ESPACE

La Chine a lancé un nombre record de 67 fusées l'année dernière, sur 223 au niveau mondial, selon un rapport de Jonathan McDowell, professeur à Harvard et spécialiste du suivi orbital. La grande majorité d'entre elles ont été lancées par la CGWIC.

La Chine n'est donc devancée que par les États-Unis, qui ont effectué 109 lancements, dont 90 % par SpaceX, selon le rapport.

Washington et Pékin se disputent également les réseaux de communication par satellite.

Starlink de SpaceX, qui possède environ 60 % des quelque 7 500 satellites en orbite autour de la terre, domine la sphère de l'internet par satellite. Mais l'année dernière, la Chine a commencé à lancer des satellites pour sa méga-constellation à large bande Guowang.

Des responsables militaires américains ont déclaré que la Chine souhaitait utiliser les satellites et la technologie spatiale pour espionner ses rivaux et accroître ses capacités militaires.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré à Reuters que les allégations américaines étaient diffamatoires et que Washington se servait de ces préoccupations comme d'un prétexte pour étendre son influence dans l'espace.

Contrairement à son homologue chinois, la NASA s'appuie principalement sur des fusées privées d'entreprises telles que SpaceX, qui a des milliards de dollars de contrats avec le gouvernement américain. Mais le gouvernement et l'armée américains s'inquiètent de leur dépendance à l'égard de SpaceX, notamment en raison du style commercial musclé de Musk, selon un fonctionnaire américain actuel et un ancien fonctionnaire américain travaillant dans le domaine de la politique spatiale.

Alors que les entreprises de défense américaines traditionnelles comme Boeing et Lockheed Martin consultent généralement le département d'État avant de conclure des accords à l'étranger, Musk et SpaceX ont traité directement avec Jakarta, ont déclaré les deux fonctionnaires.

En réponse aux questions de Reuters, un porte-parole de Lockheed Martin a déclaré que l'entreprise "travaille en étroite collaboration avec le gouvernement américain, nos nations alliées et nos clients internationaux". Boeing a refusé de commenter et le département d'État n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Jeff Jurgensen, porte-parole du Pentagone, a refusé de répondre à des questions spécifiques sur SpaceX, mais a déclaré que les "nombreux partenariats du département de la défense avec l'industrie spatiale ont fait leurs preuves". Nicholas Eftimiades, ancien officier du renseignement américain et expert des opérations d'espionnage chinoises à l'Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré que le PDG de SpaceX avait froissé quelques plumes dans la capitale américaine : "Elon Musk fait les choses à sa manière et certains responsables n'aiment pas cela".

Quoi qu'il en soit, les accords conclus par M. Musk s'inscrivent à contre-courant d'une tendance de longue date qui voit les entreprises occidentales perdre du terrain face aux entreprises chinoises en Indonésie, un archipel tentaculaire de plus de 17 000 îles où vivent plus de 270 millions d'habitants.

M. Widodo a déclaré en octobre que Pékin devrait devenir le premier investisseur étranger direct en Indonésie d'ici deux ans, dépassant ainsi Singapour. Les entreprises chinoises dominent le marché de l'internet et de la 5G, et Pékin était donc le partenaire évident pour les lancements de satellites jusqu'à l'incident de 2020, a déclaré Andry Satrio Nugroho, économiste à l'Institut pour le développement de l'économie et de la finance, un groupe de réflexion basé à Jakarta.

"L'Indonésie entretient des relations étroites avec la Chine dans de nombreux secteurs. Il est difficile de briser la domination de la Chine".

RÉUNION DE LA BASE STELLAIRE

En mai 2022, Jokowi, comme le puissant président indonésien est communément appelé, a visité une installation de SpaceX à Boca Chica, au Texas.

"Bienvenue à Starbase", a déclaré Musk en souriant et en serrant la main du président, qui cherchait à obtenir des investissements de Tesla dans le secteur indonésien du nickel.

La visite de M. Widodo a duré deux heures, dont 30 minutes d'entretien avec M. Musk dans un bureau rempli de fusées miniatures, suivies d'une visite de la zone de production, selon un fonctionnaire indonésien directement informé. Le président cherche depuis longtemps à créer une industrie des véhicules électriques en Indonésie, qui possède les plus grandes réserves de nickel au monde, un élément clé des batteries électriques. Le président, dont le mandat est limité, quittera ses fonctions en octobre, mais les experts estiment que M. Widodo restera un acteur majeur du pouvoir après que le candidat qu'il a tacitement soutenu pour lui succéder a revendiqué la victoire lors de l'élection présidentielle du 14 février. L'année dernière, M. Widodo a déclaré à Reuters que pour courtiser M. Musk, il lui avait également proposé des allègements fiscaux, une concession pour l'exploitation du nickel et un programme de subventions pour l'achat de véhicules électriques. Mais l'implantation d'une usine de batteries ou de véhicules électriques Tesla en Indonésie, que M. Widodo a publiquement demandée, ne s'est pas concrétisée.

Au lieu de cela, quelques jours après le voyage, selon une source directement informée, les fonctionnaires indonésiens ont commencé à discuter d'une autre entreprise de Musk : Starlink.

Au cours de la réunion au Texas, Musk a demandé à Widodo d'autoriser Starlink à entrer en Indonésie, selon la source.

Telkomsat, une filiale de l'entreprise publique de télécommunications Telkom, a apporté son soutien, a déclaré à Reuters son ancien directeur général, Endi Fitri Herlianto. Pendant des mois, la société de télécommunications a cherché à obtenir une autorisation réglementaire afin que Telkomsat puisse utiliser les services Starlink pour la liaison cellulaire, c'est-à-dire la connexion des stations de base mobiles à son réseau, a déclaré M. Herlianto.

Les autorités s'inquiétaient de l'impact potentiel sur les opérateurs nationaux si l'autorisation était accordée. Le projet n'a pas avancé - jusqu'à la visite de Boca Chica.

"CHANGER LA DONNE

Moins d'un mois après la réunion du Texas, Telkom a annoncé que sa filiale avait reçu les droits d'atterrissage de Starlink.

Le ministère indonésien des communications a déclaré à Reuters que Starlink n'était autorisé à exploiter qu'un service de liaison avec Telkomsat et qu'il n'avait pas le droit de vendre au détail des services internet aux consommateurs.

Musk "a mis cette demande sur la table à ce moment-là, et les choses ont commencé", a déclaré la source ayant connaissance des discussions indonésiennes, en faisant référence à la réunion de mai.

Le porte-parole de M. Widodo, M. Dwipayana, a confirmé que M. Musk et le président avaient discuté des possibilités offertes par l'Indonésie, ajoutant que les autorités étaient toujours en contact avec le milliardaire au sujet des futurs investissements de ses entreprises, y compris Tesla.

Telkom n'a pas répondu aux demandes de commentaires. En juin dernier, la fusée Falcon 9 de SpaceX a mis en orbite le satellite de 4,5 tonnes de la République d'Indonésie (SATRIA-1), le plus grand satellite d'Asie du Sud-Est.

Nia Satwika, responsable du projet SATRIA-1, a déclaré que SpaceX offrait des coûts inférieurs et une plus grande disponibilité des créneaux de lancement par rapport à d'autres opérateurs. "Ils changent la donne", a-t-elle déclaré, en faisant référence à la capacité de SpaceX à réutiliser les pièces de ses fusées, un avantage crucial en termes de coûts par rapport à ses rivaux. (Reportage de Stefanno Sulaiman, Devjyot Ghoshal et Joe Brock ; Reportage complémentaire de Joey Roulette et Joe Cash ; Rédaction de Katerina Ang)