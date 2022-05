D'éminents fonds spéculatifs ont investi dans Twitter avant que Musk ne dévoile ses plans

Point72, dirigé par Steven A. Cohen, a acheté 1,5 million d'actions ordinaires pour une valeur de 58,8 millions de dollars, tandis que Balyasny Capital Management a acheté à peu près le même montant, selon les dépôts réglementaires et les données compilées par Symmetric.io. Holocene Advisors a acheté pour 56 millions de dollars d'actions et Bridgewater Associates, fondé par Ray Dalio, a pris une participation d'une valeur de 8,3 millions de dollars.

Les fonds spéculatifs DE Shaw & Company et Bandera Partners ont également acheté des actions pour des millions de dollars, ajoutant aux positions qu'ils possédaient déjà.

Les dépôts dits 13F montrent ce que les investisseurs possédaient le 31 mars. Au début du mois d'avril, Musk a fait un dépôt qui l'a montré comme nouvel actionnaire - un développement qui a fait monter et descendre l'action alors qu'il dévoilait des plans pour la société.

La nouvelle selon laquelle Musk, directeur général du constructeur de voitures électriques Tesla Inc., possédait 9,2 % de la plate-forme de médias sociaux a fait bondir les actions Twitter de plus de 30 % début avril, proposant un point lumineux au milieu de la déroute du secteur technologique. Au moment où la société a annoncé fin avril que Musk allait privatiser Twitter, les actions ont grimpé encore plus haut.

Les données de Symmetric.io montrent que 20 sociétés de fonds ont augmenté leurs participations dans Twitter et que 11 ont réalisé de nouveaux investissements au cours des trois premiers mois de l'année. Bien que les dépôts réglementaires soient rétrospectifs, ils sont largement surveillés pour les tendances d'investissement. Si les actionnaires qui détenaient des positions à la fin du mois de mars sont restés sur Twitter au début du mois d'avril, ils ont probablement enregistré des gains importants.

Mais certains investisseurs importants ont également évolué dans la direction opposée, en réduisant ou en liquidant des positions après que le cours de l'action ait baissé pendant des mois.

Ils ont perdu confiance en Twitter au cours du premier trimestre après que le cours de l'action ait perdu environ 36 % de sa valeur entre octobre et fin janvier.

Les documents et les données de Symmetric.io montrent que 32 entreprises ont réduit leur participation et que 37 se sont complètement retirées.

Southpoint Capital Advisors s'est retirée, vendant 138 millions de dollars d'actions, tandis que Millennium Management et Citadel ont chacune réduit leur participation, selon les documents déposés.

Les représentants des fonds ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.