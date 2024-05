Les procureurs américains examinent si Tesla a commis des fraudes en matière de valeurs mobilières ou des fraudes électroniques en trompant les investisseurs et les consommateurs sur les capacités d'autopilotage de ses véhicules électriques, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait de l'affaire.

Les systèmes Tesla Autopilot et Full Self-Driving aident à la direction, au freinage et au changement de voie, mais ne sont pas totalement autonomes. Alors que Tesla a prévenu les conducteurs de se tenir prêts à prendre le contrôle de la conduite, le ministère de la Justice examine d'autres déclarations de Tesla et de son directeur général Elon Musk suggérant que ses voitures peuvent se conduire elles-mêmes.

Les régulateurs américains ont enquêté séparément sur des centaines d'accidents, dont certains mortels, survenus à bord de Teslas dont l'Autopilot était activé, ce qui a entraîné un rappel massif de la part du constructeur automobile.

Reuters a rapporté en exclusivité l'enquête pénale américaine sur Tesla en octobre 2022, et est maintenant le premier à rapporter la responsabilité pénale spécifique que les procureurs fédéraux examinent.

Les enquêteurs cherchent à savoir si Tesla a commis une fraude électronique, qui implique une tromperie dans les communications interétatiques, en trompant les consommateurs sur ses systèmes d'assistance à la conduite, ont déclaré les sources. Ils cherchent également à déterminer si Tesla a commis une fraude en matière de valeurs mobilières en trompant les investisseurs, ont indiqué deux des sources.

La Securities and Exchange Commission enquête également sur les déclarations faites par Tesla aux investisseurs au sujet des systèmes d'assistance à la conduite, a déclaré l'une des personnes. La SEC s'est refusée à tout commentaire.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire. En octobre dernier, elle a révélé dans un document que le ministère de la justice lui avait demandé des informations sur les systèmes Autopilot et Full Self-Driving.

Le ministère de la justice a refusé de commenter.

L'enquête, qui ne constitue pas une preuve d'actes répréhensibles, pourrait déboucher sur des accusations criminelles, des sanctions civiles ou une absence d'action. Les procureurs sont loin de décider de la marche à suivre, a déclaré l'une des sources, en partie parce qu'ils sont en train de passer au crible les documents volumineux que Tesla a fournis en réponse aux citations à comparaître.

Reuters n'a pas pu déterminer les déclarations spécifiques que les procureurs considèrent comme potentiellement illégales. Depuis près de dix ans, M. Musk ne cesse de vanter les mérites de la technologie d'assistance à la conduite de Tesla.

Les vidéos de Tesla démontrant la technologie qui restent archivées sur son site web disent : "La personne assise sur le siège du conducteur n'est là que pour des raisons juridiques. Elle ne fait rien. La voiture se conduit toute seule.

Un ingénieur de Tesla a déclaré en 2022, dans le cadre d'un procès concernant un accident mortel impliquant l'Autopilot, que l'une des vidéos, publiée en octobre 2016, visait à montrer le potentiel de la technologie et ne décrivait pas exactement ses capacités à l'époque. M. Musk a néanmoins publié la vidéo sur les réseaux sociaux, en écrivant : "Tesla se conduit toute seule (sans intervention humaine) : La Tesla se conduit toute seule (sans aucune intervention humaine) à travers les rues urbaines jusqu'aux autoroutes, puis trouve une place de parking.

Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes en 2016, Musk a décrit Autopilot comme étant probablement meilleur qu'un conducteur humain. Lors d'une conférence téléphonique en octobre 2022, Musk a parlé d'une prochaine mise à niveau de la DSF qui, selon lui, permettrait aux clients de se rendre au travail, chez des amis ou à l'épicerie sans avoir à toucher le volant.

M. Musk se concentre de plus en plus sur la technologie de conduite autonome, alors que les ventes de voitures et les bénéfices de Tesla s'effondrent. Tesla a récemment réduit ses coûts en procédant à des licenciements massifs et a abandonné le projet d'un modèle à 25 000 dollars, attendu depuis longtemps, qui devait stimuler la croissance des ventes.

Se lancer à corps perdu dans l'autonomie est une décision d'une évidence aveuglante, a indiqué le dirigeant milliardaire sur sa plateforme de médias sociaux X à la mi-avril. Les actions de Tesla, en baisse de plus de 29 % depuis le début de l'année, ont bondi fin avril lorsque M. Musk s'est rendu en Chine et a progressé vers l'obtention de l'autorisation de vendre la FSD dans ce pays.

M. Musk a promis à plusieurs reprises des Teslas à conduite autonome pendant une dizaine d'années. "Le simple fait de ne pas réaliser un objectif à long terme ne constitue pas une fraude", ont déclaré les avocats de Tesla dans un document déposé au tribunal en 2022.

DÉFIS JURIDIQUES

Les procureurs qui examinent les revendications de Tesla en matière de voitures autonomes procèdent avec prudence, conscients des obstacles juridiques auxquels ils sont confrontés, ont déclaré les personnes au fait de l'enquête.

Ils devront démontrer que les affirmations de Teslas sont passées du stade de la vente légale à celui des déclarations matérielles et sciemment fausses qui ont illégalement porté préjudice aux consommateurs ou aux investisseurs, ont déclaré à Reuters trois experts juridiques qui n'ont pas été impliqués dans l'enquête.

Les tribunaux américains ont déjà statué que la fanfaronnade ou l'optimisme d'entreprise concernant les revendications de produits ne constituaient pas une fraude. En 2008, une cour d'appel fédérale a statué que les déclarations d'optimisme d'une entreprise ne démontraient pas à elles seules qu'un représentant de l'entreprise avait intentionnellement induit les investisseurs en erreur.

Selon Daniel Richman, professeur à la Columbia Law School et ancien procureur fédéral, les fonctionnaires du ministère de la justice chercheront probablement à obtenir des communications internes de Tesla pour prouver que M. Musk ou d'autres personnes savaient qu'ils faisaient de fausses déclarations. Il s'agit d'un défi, a déclaré M. Richman, mais le risque de sécurité lié à la surestimation des systèmes de conduite autonome témoigne également du sérieux avec lequel les procureurs, un juge et un jury prendraient ces déclarations.

ACCIDENTS MORTELS

Les déclarations de Teslas sur l'Autopilot et le FSD ont également fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre d'enquêtes réglementaires et de poursuites judiciaires.

Ces derniers mois, les organismes de réglementation de la sécurité et les tribunaux se sont inquiétés du fait que les messages de l'entreprise concernant la technologie - y compris les noms de marque Autopilot et Full Self-Driving - ont donné aux clients un faux sentiment de sécurité.

En avril, la patrouille de l'État de Washington a arrêté un homme soupçonné d'homicide sur véhicule après que sa Tesla, dont le système Autopilot était activé, a heurté et tué un motocycliste alors que le conducteur regardait son téléphone, selon les dossiers de la police. Dans une déclaration de cause probable, un trooper a cité les conducteurs ont admis l'inattention à la conduite, alors qu'ils étaient en mode autopilote ... faisant confiance à la machine pour conduire à sa place.

Dans l'État de Washington, un conducteur reste "responsable de la conduite sûre et légale de son véhicule", quelles que soient ses capacités technologiques, a déclaré à Reuters un porte-parole de la patrouille de l'État.

Le même mois, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a lancé une enquête pour déterminer si le rappel par Tesla de plus de 2 millions de véhicules en décembre avait permis de résoudre de manière adéquate les problèmes de sécurité liés à l'Autopilot.

La NHTSA s'est refusée à tout commentaire.

Après la publication de cet article, le sénateur américain Edward Markey, démocrate du Massachusetts et critique de longue date des systèmes d'aide à la conduite de l'entreprise, a déclaré dans un communiqué publié sur X qu'il était "heureux de voir" les responsables de la NHTSA et du ministère de la Justice "sévir contre Tesla au sujet de ces dangers".

Le rappel fait suite à une enquête de longue haleine ouverte par les régulateurs après que les voitures dont l'Autopilot était activé ont percuté à plusieurs reprises des véhicules sur les scènes d'urgence des premiers intervenants. Les régulateurs ont par la suite examiné des centaines d'accidents où l'Autopilot était activé et ont identifié 14 décès et 54 blessés.

Tesla a contesté les conclusions de la NHTSA mais a accepté le rappel, qui a utilisé des mises à jour logicielles en direct destinées à alerter les conducteurs inattentifs.

L'enquête de la NHTSA a révélé un écart de sécurité critique entre les attentes des conducteurs vis-à-vis de la technologie Tesla et les capacités réelles du système, selon les dossiers de l'agence. Cet écart a conduit à une mauvaise utilisation prévisible et à des accidents évitables. (Reportage de Mike Spector et Chris Prentice à New York ; Reportage complémentaire de Hyunjoo Jin à San Francisco et David Shepardson à Washington ; Rédaction de Brian Thevenot et Matthew Lewis)