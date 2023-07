San Francisco (awp/afp) - Dans la nuit de dimanche à lundi, l'oiseau Twitter est devenu X, symbole mathématique de l'inconnu, mais la métamorphose ne date pas d'hier: Elon Musk, propriétaire de la plateforme depuis quasiment 9 mois, a graduellement - et souvent brutalement - transformé le réseau social.

Le point sur les principaux changements.

Lettres de noblesse payantes

C'est peut-être la décision la plus emblématique. Elon Musk a rendu payante et accessible à n'importe quel utilisateur la fameuse coche bleue, qui était auparavant gratuite mais réservée aux comptes authentifiés et considérés comme notoires.

Le patron de Tesla voulait "donner plus de pouvoir au peuple" et abolir "le système des seigneurs et des paysans".

En pratique, le lancement chaotique de "Twitter Blue" a rendu Twitter plus confus, avec des comptes payants promus par l'algorithme qui sont détenus par des anonymes, et/ou créés pour répandre de fausses informations.

Les abonnés déboursent entre 8 et 11 dollars par mois pour voir moins de publicité, jouir de certains privilèges (ils peuvent publier des tweets et vidéos plus longs, annuler ou modifier un tweet, tester en avant-première de nouveaux outils, etc.). Et surtout, leurs tweets apparaissent en priorité.

Le réseau social comporte aussi des coches grises pour les comptes de responsables gouvernementaux et dorées pour les entreprises.

Contenus sans modération

La modération des contenus, fondamentale pour les plateformes souhaitant cultiver une atmosphère courtoise, et appréciée des utilisateurs et des annonceurs, a été réduite à la portion congrue.

Elon Musk a mis fin à la lutte contre la désinformation sur le Covid et décidé une amnistie pour de nombreux comptes auparavant bannis à cause d'infractions répétées aux règles sur la désinformation ou le harcèlement.

Des dizaines de milliers d'utilisateurs sont ainsi revenus, notamment des complotistes d'extrême droite ou antivaccins.

Le rappeur américain Kanye West a recommencé à tweeter avant d'être suspendu pour "incitation à la violence".

Selon plusieurs ONG, le nombre d'insultes homophobes et racistes est remonté en flèche.

Le milliardaire a en outre tendu la main à plusieurs personnalités controversées.

Tucker Carlson, ex présentateur de Fox News aux opinions radicales et parfois complotistes a lancé une émission sur Twitter et le site d'information conservateur The Daily Wire diffuse ses podcasts sur la plateforme, y compris celui de Matt Walsh, commentateur connu pour ses propos transphobes.

Le bouillant patron a en revanche suscité la colère de plusieurs médias publics en les affublant pendant un temps d'étiquettes telles que "média affilié à l'Etat", normalement réservées à la propagande russe ou chinoise.

Limites

Le réseau social n'hésite pas, en revanche, à bannir les comptes qui servent à promouvoir des plateformes concurrentes.

De nombreux autres changements ont suscité l'agacement ou la colère des utilisateurs ces derniers mois, comme la limitation du nombre de tweets consultables par compte et par jour (10.000 pour les comptes vérifiés, 1.000 pour les comptes ordinaires).

Elon Musk entend ainsi empêcher des entreprises spécialisées d'intelligence artificielle de collecter des montagnes de données sur le site.

Mais cette nouvelle politique a entravé le fonctionnement d'applications tierces, notamment Tweetdeck qui appartient pourtant à la même entreprise. Twitter a aussi mis fin à la possibilité de consulter des tweets sans se connecter et s'identifier.

Des statistiques ont par ailleurs été ajoutées aux messages, pour montrer combien de fois un tweet a été vu ou sauvegardé.

Dénaturation

Immédiatement après l'acquisition le 27 octobre 2022, Elon Musk a sorti l'entreprise de la Bourse, congédié ses dirigeants et lancé une première vague de licenciements.

Selon des estimations, il reste moins de 2.000 employés sur 7.500. Les rescapés ont dû s'engager à "travailler de longues heures à haute intensité" - et pas en télétravail - s'ils veulent rester.

Le bouillant patron cherche à faire des économies tous azimuts, au point de ne pas payer son loyer dans plusieurs bureaux.

Mi-mai, il a recruté Linda Yaccarino, une figure américaine des médias et de la publicité, comme nouvelle directrice générale, lui-même restant président exécutif.

Mais quelques jours après, lors d'une interview sur CNBC, il revendique son approche abrasive : "Je dis ce que je veux dire et si je perds de l'argent en conséquence, c'est comme ça".

Il a admis mi-juillet que les revenus publicitaires avaient chuté d'environ 50%.

La transformation en X est censée être une étape de plus vers une évolution de la plateforme en application à tout faire, sur le modèle de WeChat en Chine.

