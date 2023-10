L'United Auto Workers et les trois constructeurs automobiles de Détroit sont coincés dans une impasse concernant les salaires et la représentation syndicale dans les futures usines de batteries pour véhicules électriques, alors que Tesla et les rivaux chinois se profilent au-dessus des tables de négociation.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, fait pression sur les négociateurs de General Motors, Ford et Stellantis, société mère de Chrysler, pour qu'ils ouvrent les portes au syndicat afin qu'il puisse syndiquer les travailleurs des futures usines de batteries, et pour qu'ils augmentent les salaires dans leurs coentreprises respectives afin qu'ils correspondent à ceux des travailleurs de l'assemblage.

Les négociateurs de l'UAW et de Detroit Three explorent différentes options, y compris le déploiement des travailleurs déplacés des usines représentées par l'UAW dans les nouvelles usines de batteries, ont déclaré des personnes familières avec les discussions, qui ont demandé à ne pas être identifiées.

Mais les négociateurs n'ont pas réussi à faire une percée, alors que les grèves coûteuses s'éternisent. "L'UAW tient l'accord en otage à cause des usines de batteries", a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, le 29 septembre.

Sans divulguer de détails, M. Fain a déclaré aux membres de l'UAW le 6 octobre que GM avait accepté d'inclure les travailleurs des usines de batteries de la coentreprise Ultium LLC dans le cadre de son accord national avec l'UAW, même si Ultium est une entreprise distincte que GM pourrait choisir d'exclure des négociations. Depuis lors, le syndicat n'a pas annoncé d'accord sur les questions relatives aux usines de batteries avec GM ou les autres constructeurs automobiles.

En fait, Fain demande que les travailleurs obtiennent une plus grande part des 35 dollars par kilowattheure de subventions du gouvernement américain pour la fabrication de cellules de batteries que les usines espèrent récolter grâce à la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président américain Joe Biden.

Le flux de liquidités provenant de l'IRA pourrait être substantiel. Par exemple, les 1 300 travailleurs de l'usine de batteries Ultium LLC de GM dans le nord-est de l'Ohio pourraient un jour produire 35 gigawattheures de batteries par an, soit 13 kilowattheures pour chaque heure d'une semaine de 40 heures d'un travailleur.

À pleine capacité, l'usine pourrait générer en moyenne 454 dollars de subventions par travailleur et par heure en échange d'un salaire commençant à 21 dollars de l'heure, d'après les chiffres communiqués par Ultium. Les subventions réelles dépendront de la production effective de batteries utilisables et de la réalisation des objectifs de contenu national pour les matériaux. Les constructeurs automobiles partageraient les subventions avec leurs partenaires pour les batteries.

Les constructeurs automobiles considèrent que les subventions de l'IRA sont nécessaires pour couvrir plus que les coûts directs de main-d'œuvre. Les constructeurs automobiles veulent que l'argent fédéral compense les milliards investis dans de nouvelles usines, dans les chaînes d'approvisionnement nationales en batteries et dans le développement de véhicules afin de se conformer aux exigences réglementaires visant à réduire leur production de carbone, ont déclaré des personnes au fait des discussions.

L'année dernière, GM a déclaré à ses investisseurs que les subventions américaines pourraient ajouter entre 3 500 et 5 500 dollars de bénéfices avant impôts pour chaque véhicule électrique vendu.

COMPÉTITIF PAR RAPPORT À TESLA ET CATL

Les constructeurs automobiles ont déclaré que leurs coûts de main-d'œuvre devaient être compétitifs par rapport à Tesla et à d'autres fabricants de batteries dont les activités aux États-Unis bénéficieront des mêmes subventions fédérales, mais auront des règles de travail plus souples et paieront moins que le salaire maximum de 32 dollars de l'heure gagné par les travailleurs de l'UAW dans les usines de Detroit Three.

Les constructeurs automobiles de Detroit craignent également que les fabricants chinois de batteries, tels que CATL, dont les coûts sont nettement inférieurs aux leurs, ne finissent par franchir les barrières commerciales qui les ont dissuadés de pénétrer le marché américain. CATL a conclu un accord avec Ford pour produire des batteries lithium-fer à bas prix dans une usine du Michigan, mais ce projet est actuellement en suspens.

M. Fain a rejeté les inquiétudes des constructeurs automobiles à l'égard de Tesla, les qualifiant de "course vers le bas".

La proposition de GM à l'UAW créerait une unité de négociation indépendante dans le cadre du contrat-cadre de l'UAW pour les travailleurs de la production d'Ultium, ont déclaré des personnes au fait des discussions.

L'entreprise utiliserait des données sur les coûts de main-d'œuvre des fabricants de batteries concurrents, y compris Tesla, comme points de référence pour déterminer les salaires et les conditions de travail dans les usines Ultium afin de garantir qu'elles produisent des cellules de batteries à des coûts compétitifs, ont déclaré les sources.

Stellantis a discuté de la possibilité d'offrir des emplois dans les usines de la coentreprise aux travailleurs déplacés d'opérations telles que l'usine d'assemblage Jeep fermée à Belvidere, dans l'Illinois, ont déclaré des personnes au fait de la situation.

Stellantis et Samsung SDI ont annoncé leur intention de construire deux usines de batteries pour véhicules électriques à Kokomo, dans l'Indiana, qui emploieront jusqu'à 2 800 personnes au total. La première usine devrait entrer en production au début de 2025.

Les responsables de Ford n'ont pas divulgué les détails de leurs propositions concernant les salaires et la syndicalisation dans les usines de batteries.

"C'est un domaine très complexe, car il s'agit de coentreprises. Les usines ne sont même pas encore construites. Nous n'avons pas encore embauché la main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est pas encore syndiquée. Pourtant, nous sommes tout à fait disposés à travailler avec eux pour trouver une solution concernant les usines de batteries", a déclaré Kumar Galhotra, cadre de Ford, le 12 octobre, à propos des négociations avec l'UAW.