Des ONG demandent à Musk de ne pas investir dans l'industrie du nickel en Indonésie en raison de préoccupations environnementales

La lettre des ONG, dont Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) et Friends of the Earth United States, fait suite à la rencontre du président indonésien Joko Widodo avec Musk au Texas en mai pour discuter d'investissements potentiels.

L'Indonésie possède les plus grandes réserves de nickel au monde et M. Widodo souhaite développer une industrie de VE à base de nickel sur son territoire. Le gouvernement a interdit l'exportation de minerai de nickel non transformé à partir de 2020 afin de garantir l'approvisionnement des investisseurs.

Cependant, les écologistes s'inquiètent du fait que le processus impliquerait le rejet des déchets miniers dans l'océan.

Les ONG ont déclaré dans la lettre que les dommages environnementaux résultent de la superficie totale de la forêt convertie en mine de nickel, provoquant une déforestation accrue et les menaces d'eau polluée dans la rivière, le lac et la plage.

Le groupe a recommandé de mettre fin à tout plan d'investissement direct potentiel dans l'industrie du nickel en Indonésie et de cesser d'utiliser du nickel provenant et produit en Indonésie dans chaque secteur d'activité de Tesla.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le gouvernement indonésien n'était pas disponible pour un commentaire en dehors des heures normales.

En 2020, Musk a exhorté l'industrie minière à produire davantage de nickel "de manière écologique

itive" et a tourné en dérision la production américaine de nickel, la qualifiant d'"objectivement très nulle". https://reut. rs/3z8IAb9

Utilisé pour améliorer le stockage des batteries, le nickel devrait connaître une forte hausse de la demande au cours des prochaines années, les gouvernements, les entreprises et les consommateurs cherchant à réduire les fumées nocives émises par les véhicules à carburant fossile.