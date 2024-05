Deux investisseurs de renom dans le domaine de la technologie organiseront une collecte de fonds pour le candidat républicain à la présidence Donald Trump dans la ville très démocrate de San Francisco en juin, selon une copie d'une invitation envoyée aux donateurs et consultée par Reuters.

La réception et le dîner du 6 juin avec M. Trump seront organisés par les investisseurs en capital-risque David Sacks et Chamath Palihapitiya, ainsi que par l'épouse de M. Sacks, Jacqueline, indique l'invitation.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer immédiatement les autres participants. Sacks et Palihapitiya n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'événement.

Si l'industrie technologique a tendance à pencher à gauche - San Francisco a voté à 85 % pour le démocrate Joe Biden lors de l'élection de 2020 contre le président Trump de l'époque -, elle compte également quelques courants libertaires et conservateurs sous-jacents.

Sacks et Palihapitiya co-animent le podcast "All-in", qui a gagné en popularité en donnant un aperçu de l'intérieur de leur monde de technologie et de richesse. Ces dernières années, les animateurs du podcast ont exprimé des points de vue plus conservateurs et critiqué ce qu'ils perçoivent comme une culture de plus en plus libérale de la Silicon Valley.

L'événement de juin montre que Donald Trump tente d'élargir sa coalition et de trouver de nouvelles sources de financement. Après une série d'événements organisés par des donateurs à travers le pays, M. Trump a dépassé M. Biden en termes de collecte de fonds le mois dernier pour la première fois.

L'invitation de San Francisco indique qu'il en coûte 300 000 dollars par personne, ou 500 000 dollars par couple, pour être membre du comité d'accueil. Un billet "VIP" est proposé à 50 000 dollars.

David Sacks est un ami proche du PDG milliardaire de Tesla, Elon Musk. L'année dernière, Sacks et Musk ont accueilli le gouverneur de Floride Ron DeSantis sur le site de médias sociaux X pour l'annonce chaotique de sa candidature aux primaires présidentielles républicaines.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si Musk pourrait participer à la collecte de fonds de Trump. M. Trump a rencontré M. Musk, l'une des personnes les plus riches du monde, en Floride en mars dernier. M. Musk a par la suite déclaré qu'il ne ferait pas de dons à des candidats à l'élection présidentielle.

M. Musk n'a pas répondu à un courriel mercredi pour savoir s'il participerait à l'événement. (Reportage d'Alexandra Ulmer. Reportage complémentaire d'Anna Tong, édition de Ross Colvin et Philippa Fletcher)