Deux sénateurs américains ont écrit à Elon Musk, le dirigeant de Tesla, pour lui demander de rappeler rapidement toutes les pièces de direction et de suspension qui présentent un risque pour la sécurité.

La lettre fait référence à une enquête alarmante de Reuters publiée le 20 décembre, qui révèle comment Tesla a blâmé les conducteurs pour les défaillances fréquentes de composants dont elle savait depuis longtemps qu'ils étaient défectueux.

Nous écrivons avec une extrême inquiétude à la suite d'informations récentes sur la connaissance par Tesla des défauts de sécurité de ses véhicules et sur la dissimulation des causes de ces défauts à la National Highway Traffic Safety Administration, indique la lettre, signée par les sénateurs Richard Blumenthal, du Connecticut, et Edward J. Markey, du Massachusetts.

Les sénateurs demandent à Musk de corriger les déclarations apparemment fausses et trompeuses faites à l'agence de sécurité.

Selon le rapport de Reuters, Tesla a déclaré à la NHTSA et à ses clients que les défaillances fréquentes des pièces défectueuses de ses véhicules électriques étaient dues à des abus de la part des conducteurs, comme le fait de heurter un trottoir. En 2020, Tesla a donné cette explication dans une lettre à l'agence de sécurité expliquant pourquoi elle ne rappellerait pas une pièce de suspension appelée "aft link" aux États-Unis, alors qu'elle venait de la rappeler en Chine.

Les documents de Tesla examinés par Reuters montrent que les ingénieurs du constructeur automobile ont suivi pendant des années les défaillances fréquentes des liaisons arrière et d'autres pièces de suspension, de direction et d'essieu, souvent sur des voitures relativement neuves. L'entreprise a demandé à ses responsables du service après-vente de dire aux clients que les pièces n'étaient pas défectueuses, alors qu'elle s'efforçait de contenir la montée en flèche des coûts de garantie, comme le montrent les documents examinés par Reuters.

Nous sommes troublés par le fait que vous blâmiez vos clients pour ces défaillances, peut-on lire dans la lettre de M. Blumenthal et de M. Markey, tous deux démocrates. Il est inacceptable que Tesla tente non seulement de rejeter la responsabilité de la qualité inférieure de ses véhicules sur les personnes qui les achètent, mais aussi de présenter ce même argument erroné à la NHTSA.

Musk et Tesla n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la lettre des sénateurs. Ils n'ont pas non plus répondu aux questions détaillées de Reuters dans le cadre de l'enquête du 20 décembre.

L'agence suédoise des transports a déclaré vendredi qu'elle enquêtait sur les défaillances de suspension des voitures Tesla. L'enquête est similaire à celle menée dans la Norvège voisine, où l'administration norvégienne des routes publiques a déclaré la semaine dernière qu'elle examinait les plaintes des consommateurs concernant la rupture des bras de contrôle arrière inférieurs sur ses véhicules Model S et X.

M. Markey et M. Blumenthal ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant aux pratiques commerciales de Tesla et à la sécurité de sa technologie de conduite automatisée.

En avril, les sénateurs ont écrit à M. Musk pour l'interroger sur une autre enquête de Reuters, selon laquelle des groupes d'employés de Tesla avaient fait circuler, via un système de messagerie interne, des enregistrements privés et parfois très invasifs provenant des caméras des voitures des clients.