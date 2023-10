Tesla vise à produire 200 000 unités de son pick-up électrique, Cybertruck, par an, a déclaré mardi le président-directeur général Elon Musk. L'entreprise avait précédemment déclaré que Tesla avait la capacité de produire plus de 125 000 Cybertrucks par an, M. Musk ajoutant qu'il était possible de porter ce chiffre à 250 000 en 2025.

Les livraisons du pick-up tant attendu commenceront le 30 novembre, près de quatre ans après sa présentation par M. Musk lors d'un événement à Los Angeles, au cours duquel son chef du design a fissuré la fenêtre en "verre blindé" du véhicule avec une boule de métal lors d'une série de tests devant l'assistance.

Dans le podcast "Joe Rogan Experience" diffusé mardi, M. Musk a rappelé à quel point il avait été difficile de produire le Cybertruck.

"Nous avons pour objectif d'en produire environ 200 000 par an, peut-être un peu plus, mais je ne saurais trop insister sur le fait que la fabrication est beaucoup plus difficile que la conception initiale", a déclaré M. Musk à propos du Cybertruck à l'allure futuriste.

"Nous avons creusé notre propre tombe avec le Cybertruck", avait-il déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats au début du mois, ajoutant que l'entreprise pourrait être confrontée à d'"énormes défis" pour augmenter la production et la rendre positive en termes de flux de trésorerie.