Elon Musk devrait présenter un véhicule électrique plus abordable et le nouveau "plan directeur" de Tesla.

Capter le marché de masse est essentiel à l'objectif de Tesla de multiplier ses livraisons par 15 - pour atteindre 20 millions de véhicules - d'ici 2030. Pour y parvenir, Tesla devra améliorer sa technologie de batterie, que Musk a qualifiée de "facteur limitant fondamental" pour la transition vers une énergie durable, ce qui en fait un sujet probable pour le discours de mercredi.

Musk pourrait également décrire les plans de mise à jour des véhicules les plus vendus de l'entreprise, après que Reuters ait révélé son plan "Project Jupiter" visant à remanier son SUV Model Y. L'événement de la Journée des investisseurs sera diffusé sur le Web depuis l'usine de Tesla au Texas et devrait commencer à 16 heures HNE (2100 GMT).

Musk doit également annoncer le "Master Plan 3" de la société pour un "avenir énergétique durable". Ses deux plans directeurs précédents - le plus récent datant de 2016 - prévoyaient l'expansion de nouveaux modèles et le stockage des batteries.

Tesla est devenue de loin l'entreprise automobile la plus précieuse au monde, et le PDG milliardaire aspire à conquérir le marché de masse et à transformer le fabricant de VE en une entreprise capable de créer un monde plus respectueux du climat.

Tesla a surpassé l'industrie ces dernières années, augmentant rapidement ses livraisons malgré la pandémie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Mais Tesla a réduit ses prix au cours des derniers mois pour stimuler ses ventes, qui ont été mises sous pression par une économie faible et les menaces croissantes de ses rivaux aux États-Unis et en Chine.

Le constructeur automobile ne dispose que de quatre modèles, dont les prix se situent tous dans la tranche supérieure du marché.

Tesla a promis de parler de ses plans d'expansion et de dépenses en capital. Une grande variété de projets, allant des batteries à la technologie de conduite autonome en passant par de nouvelles usines, seront probablement abordés.

Mardi, les autorités mexicaines ont annoncé que Tesla construirait une usine dans l'État de Nuevo Leon, au nord du pays. Il s'agirait de la première usine de la société en dehors des États-Unis, de l'Allemagne et de la Chine, et Musk devrait fournir plus de détails mercredi.

Les plans pour une voiture plus abordable pourraient susciter le plus grand intérêt. En 2020, Musk a dévoilé un plan visant à développer des batteries en interne, ce qui, selon lui, rendrait les voitures électriques autopilotées dont le prix est de 25 000 $ réalisables d'ici 2023, mais Tesla a eu du mal à augmenter la production des batteries dites 4680.

Certains investisseurs, y compris ceux qui s'inquiètent du fait que Musk passe trop de temps à sa dernière acquisition majeure, Twitter, espèrent également que le PDG répondra aux appels au rachat d'actions, qui sont à environ la moitié de leurs sommets de novembre 2021, même après un rebond de plus de 60 % cette année.