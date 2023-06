Elon Musk est accusé de délit d'initié par des investisseurs dans un procès en Dogecoin

Dans une plainte déposée mercredi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, les investisseurs affirment que M. Musk a utilisé des messages sur Twitter, des influenceurs en ligne rémunérés, son apparition en 2021 dans l'émission "Saturday Night Live" de NBC et d'autres "coups de publicité" pour réaliser des opérations lucratives à leurs dépens par le biais de plusieurs portefeuilles de dogecoins que lui-même ou Tesla contrôlent.

Selon les investisseurs, cela s'est produit notamment lorsque Musk a vendu environ 124 millions de dollars de Dogecoin en avril après avoir remplacé le logo de l'oiseau bleu de Twitter par celui du chien Shiba Inu de Dogecoin, ce qui a entraîné une hausse de 30 % du cours du Dogecoin.

Un "parcours délibéré d'aboiements de carnaval, de manipulation du marché et de délit d'initié" a permis à M. Musk de frauder les investisseurs, de se promouvoir et de promouvoir ses entreprises, selon la plainte.

Musk a acheté Twitter en octobre dernier. Il dirige également SpaceX, un fabricant de fusées et d'engins spatiaux, ainsi que Tesla, qui fabrique des voitures électriques.

Alex Spiro, avocat de Musk et de Tesla, n'a pas souhaité faire de commentaire jeudi. L'avocat des investisseurs n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les investisseurs ont accusé M. Musk, deuxième fortune mondiale selon le magazine Forbes, d'avoir délibérément fait grimper le prix du Dogecoin de plus de 36 000 % en deux ans, puis de l'avoir laissé s'effondrer.

Ils ont inclus leurs dernières accusations dans une proposition de troisième plainte modifiée, dans le cadre d'un procès qui a débuté en juin dernier.

En mars, M. Musk et Tesla avaient demandé le rejet de la deuxième plainte modifiée, la qualifiant d'"œuvre de fiction fantaisiste", et le 26 mai, ils avaient déclaré qu'un autre amendement n'était pas justifié.

Dans une ordonnance rendue mercredi, le juge de district Alvin Hellerstein a déclaré qu'il autoriserait "probablement" la troisième plainte modifiée, estimant que les défendeurs ne subiraient vraisemblablement pas de préjudice.

M. Hellerstein a également accédé à la demande des investisseurs d'écarter la fondation à but non lucratif Dogecoin Foundation en tant que défendeur. Son avocat, Seth Levine, a qualifié ce rejet de "résultat approprié".

L'affaire est Johnson et al v. Musk et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-05037.