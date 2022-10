Elon Musk et Twitter Inc. ont accepté de reporter la déposition du milliardaire prévue pour jeudi alors qu'ils tentent de trouver un accord pour mettre fin à leur litige et conclure l'achat par Musk de la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars, a déclaré mercredi une source familière avec le litige. (Reportage de Tom Hals à Wilmington, Delaware ; Montage de Muralikumar Anantharaman)