Elon Musk interpelle la SEC sur les hedge funds et les SPAC

"Ils ont un rôle important à jouer pour protéger le public contre l'escroquerie, mais sont parfois trop proches des fonds spéculatifs de Wall Street (à mon avis)", a déclaré Musk sur Twitter, avant d'ajouter "Il est étrange qu'ils ne prennent pas davantage de mesures à l'égard de certains SPAC", a-t-il ajouté.

They have an important role to play in protecting the public from getting swindled, but are sometimes too close to Wall St hedge funds imo.



Strange that they aren’t taking more action on some of the SPACs.