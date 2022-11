Elon Musk lance un vote sur Twitter sur un retour de Trump

19 novembre (Reuters) - Elon Musk a lancé vendredi soir une consultation sur Twitter sur un retour de l'ancien président américain Donald Trump, dont le compte est suspendu depuis l'assaut de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2020, sur la plateforme.

"Vox Populi, Vox Dei", a tweeté Elon Musk, une locution latine généralement traduite par: "La voix du peuple est la voix de Dieu." Environ 60% des personnes ayant répondu s'étaient prononcées pour le "oui".

Le milliardaire, nouveau propriétaire de Twitter, avait déclaré en mai qu'il

reviendrait sur l'exclusion

de Donald Trump du réseau social.

Le patron de Tesla a toutefois indiqué plus tôt dans la journée que la décision concernant un éventuel retour de Donald Trump sur la plateforme n'avait pas encore été prise. (Reportage Hyunjoo Jin et Sheila Dang, avec la contribution de Katie Paul, rédigé par Sheila Dang et Katie Pa; version française Camille Raynaud)