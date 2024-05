Donald Trump envisage d'engager le milliardaire Elon Musk comme conseiller politique si le candidat republicain a la presidence reconquiert la Maison Blanche lors des elections de novembre, a rapporte mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes au fait des discussions.

Les deux hommes ont discute de la maniere dont Musk, qui dirige la plateforme de medias sociaux X ainsi que SpaceX et Tesla, pourrait avoir "une contribution et une influence formelles" sur les politiques economiques et de securite des frontieres, selon le journal.

Le WSJ indique egalement que M. Musk a informe M. Trump de sa campagne d'influence en cours visant a convaincre de puissants chefs d'entreprise americains de ne pas soutenir le president democrate Joe Biden, qui a battu M. Trump lors des elections de 2020 et qui brigue un second mandat.

Ces discussions, auxquelles participait l'investisseur milliardaire Nelson Peltz, portaient egalement sur le financement d'un "projet base sur des donnees pour prevenir la fraude electorale", a indique le media, ajoutant qu'aucun autre detail n'etait connu.

Les representants de M. Trump et de M. Musk n'ont pas repondu immediatement aux demandes de commentaires. Les representants de la campagne de M. Biden n'ont pas non plus repondu immediatement.

Le porte-parole de la campagne de M. Trump, Brian Hughes, a declare au Journal que seul M. Trump deciderait "du role qu'un individu joue dans sa presidence". Le WSJ a indique que M. Musk n'avait pas repondu a ses demandes de commentaires.

En mars, a la suite d'une rencontre avec M. Trump en Floride, M. Musk, l'une des personnes les plus riches du monde, a declare qu'il ne ferait pas de dons d'argent a M. Trump ou a M. Biden. Au lieu de cela, il souhaite "utiliser son influence (...) pour aider a vaincre Biden en galvanisant le soutien d'allies influents", a declare le WSJ, citant une personne familiere avec sa pensee.

Ces dernieres annees, M. Musk s'est rapproche du Parti republicain.

M. Musk a affirme, sans preuve, que M. Biden permettait intentionnellement aux migrants de franchir la frontiere entre les Etats-Unis et le Mexique. Il a egalement approuve des commentaires antisemites sur X, bien que Musk ait nie etre antisemite.

Bien qu'il ait publiquement critique les politiques de M. Biden en matiere d'immigration, de vehicules electriques et de droits de douane, M. Musk n'a pas apporte son soutien officiel a la course de novembre et M. Trump a declare qu'il ne savait pas s'il beneficiait de l'appui du milliardaire.

Les opinions de M. Musk ont nui a sa reputation aupres de certains consommateurs, selon une enquete de CivicScience montree en exclusivite a Reuters.

Trump, un utilisateur prolifique de Twitter, maintenant X, avant d'etre banni du site de medias sociaux a la suite de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des Etats-Unis, a lance sa plateforme rivale Truth Social, detenue par Trump Media and Technology Group Corp. (Reportage de Tim Reid, Manas Mishra et Stephanie Kelly ; Redaction de Susan Heavey ; Edition de Lisa Shumaker).