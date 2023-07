Elon Musk a intenté un procès au cabinet d'avocats d'élite Wachtell, Lipton, Rosen & Katz afin de récupérer la majeure partie des 90 millions de dollars d'honoraires qu'il a reçus de Twitter pour avoir fait échouer sa tentative de se retirer du rachat de l'entreprise de médias sociaux pour un montant de 44 milliards de dollars.

La plainte déposée par X Corp, la société de Musk qui détient Twitter, a été déposée mercredi devant la Cour supérieure de Californie à San Francisco.

M. Musk accuse Wachtell d'avoir exploité Twitter en acceptant, dans les derniers jours précédant la clôture du rachat le 27 octobre 2022, d'énormes honoraires de "réussite" versés par les cadres sortants de Twitter qui étaient reconnaissants à M. Musk d'avoir été contraint de clôturer l'opération.

La personne la plus riche du monde, qui dirige également Tesla Inc et SpaceX, a qualifié le versement de 90 millions de dollars d'"inadmissible", étant donné que Wachtell avait facturé moins d'un tiers de cette somme pour les quelques mois de travail qu'il avait consacrés au procès dans le Delaware.

Selon la plainte, "Wachtell s'est arrangé pour se remplir les poches avec des fonds provenant de la caisse de l'entreprise pendant que les clés étaient remises" à Musk.

M. Musk souhaite récupérer les honoraires "excédentaires" facturés par Wachtell en vertu d'un accord signé le jour de la clôture par l'un de ses partenaires et par Vijaya Gadde, directrice juridique de Twitter.

La plainte cite également l'ancienne directrice de Twitter, Martha Lane Fox, qui, après avoir appris le montant de la rémunération des avocats, a envoyé un courriel à l'avocat général Sean Edgett : "O My Freaking God" (Mon Dieu).

Wachtell n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Gadde, Fox et Edgett ne sont pas parties au procès.

Depuis le rachat par Musk, Twitter est impliqué dans une multitude de litiges en cours ou menacés.

Il s'agit notamment de nombreux procès intentés par des propriétaires, des fournisseurs et des consultants accusant Musk de leur avoir réclamé des factures, et d'une menace de procès par Twitter contre Meta Platforms de Mark Zuckerberg au sujet de la nouvelle application Threads de ce dernier.

Wachtell n'est pas étranger aux procès intentés par des milliardaires dans le cadre de rachats d'entreprises, ayant passé des années à plaider avec Carl Icahn dans le cadre de son rachat hostile de CVR Energy en 2012.

En 2018, un juge a rejeté une plainte pour faute professionnelle déposée par Icahn, qui s'est retrouvé dans l'obligation de payer aux banques qui ont aidé à défendre CVR contre le rachat des frais plus élevés que si la fusion avait échoué.

L'affaire est X Corp v Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, California Superior Court, County of San Francisco, No. CGC-23-607461. (Reportage de Jonathan Stempel à New York Rédaction de Marguerita Choy)