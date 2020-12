Elon Musk quitte la Californie pour s'installer au Texas

Cette décision intervient alors que Musk s'est publiquement disputé avec l'Etat lorsque les autorités sanitaires du comté d'Alameda ont fermé l'usine Tesla de Fremont au printemps dernier en raison de problèmes de coronavirus. La dispute, qui a duré des mois, a culminé lorsque Musk a défié les ordres de la santé, poursuivi les fonctionnaires locaux et menacé de déplacer les opérations de Tesla hors de l'État. L'usine a finalement été réouverte.

Son déménagement personnel au Texas pourrait également offrir un répit fiscal au deuxième homme le plus riche du monde. Il ne perçoit pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques alors que la Californie a l'un des taux d'imposition les plus élevés des États-Unis. Une hausse de 670% des actions Tesla cette année a fait passer la valeur de la fortune de Musk de 27 à 155 milliards de dollars, juste derrière le PDG d'Amazon.com, Jeff Bezos, selon le Bloomberg Billionaires Index. Au cours de l'entretien avec le Wall Street Journal, Musk a également critiqué ses camarades du secteur technologique, affirmant que les entreprises de la Silicon Valley avaient trop d'influence sur le monde et prédisant une diminution de leur pouvoir.