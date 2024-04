Le PDG de Tesla, Elon Musk, se trouvait à bord d'un vol à destination de Pékin dimanche pour lancer un voyage surprise dans le deuxième plus grand marché du constructeur de véhicules électriques, selon deux personnes au courant de l'affaire.

M. Musk cherche à rencontrer de hauts fonctionnaires chinois à Pékin pour discuter du déploiement du logiciel de conduite autonome en Chine et pour obtenir l'autorisation de transférer à l'étranger des données collectées dans le pays afin d'entraîner des algorithmes pour ses technologies de conduite autonome, a déclaré l'une des personnes.

Depuis 2021, Tesla a stocké toutes les données collectées par sa flotte chinoise à Shanghai, comme l'exigent les autorités de régulation chinoises, et n'en a transféré aucune aux États-Unis.

Le fabricant américain de véhicules électriques a lancé la FSD, la version la plus autonome de son logiciel Autopilot, il y a quatre ans, mais ne l'a pas encore mise à disposition en Chine malgré les demandes pressantes de ses clients.

Musk a déclaré ce mois-ci que Tesla pourrait mettre le FSD à la disposition des clients en Chine "très bientôt", en réponse à une question posée sur la plateforme de médias sociaux X.

Les constructeurs automobiles chinois rivaux, tels que Xpeng, ont cherché à prendre l'avantage sur Tesla en déployant un logiciel similaire.

La visite de M. Musk en Chine n'a pas été annoncée publiquement et ces personnes ont parlé sous couvert d'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ce voyage intervient un peu plus d'une semaine après que M. Musk a annulé une visite prévue en Inde pour y rencontrer le Premier ministre Narendra Modi, invoquant de "très lourdes obligations liées à Tesla".

L'entreprise a annoncé ce mois-ci qu'elle allait licencier 10 % de sa main-d'œuvre mondiale, alors qu'elle est confrontée à une baisse des ventes et à une guerre des prix de plus en plus vive pour les véhicules électriques, menée par les marques chinoises.

EN ROUTE POUR PEKIN

Un jet privé Gulfstream portant le numéro de queue N272BG, enregistré au nom de Falcon Landing, une société liée à SpaceX et Tesla, devait atterrir à l'aéroport de la capitale de Pékin à 05h44 GMT dimanche, selon l'application chinoise de suivi des vols Flight Manager.

L'autre jet enregistré sous le nom de Falcon Landing est le N628TS, le jet principal de Musk qu'il a utilisé pour se rendre en Chine l'année dernière.

Tesla a vendu plus de 1,7 million de voitures en Chine depuis son entrée sur le marché il y a dix ans et son usine de Shanghai est la plus grande au monde.

La visite de Musk coïncide avec le salon de l'automobile de Pékin, qui a ouvert ses portes la semaine dernière et se terminera le 4 mai. Tesla n'a pas de stand au plus grand salon automobile de Chine et y a participé pour la dernière fois en 2021.

Grace Tao, vice-présidente de Tesla chargée des relations extérieures en Chine, a publié vendredi un commentaire sur le compte de médias sociaux du média d'État People's Daily, affirmant que les technologies de conduite autonome seraient le nouveau moteur de croissance de l'industrie des véhicules électriques.

M. Tao a déclaré dans l'article que Tesla était à la pointe de la recherche et du développement en matière de conduite autonome grâce à sa technologie de "réseau neuronal de bout en bout" et aux données recueillies auprès de millions de voitures en circulation.

Selon les experts de l'industrie, les conditions de circulation compliquées en Chine, avec plus de piétons et de cyclistes que dans de nombreux autres marchés, offrent davantage de scénarios qui sont essentiels pour former les algorithmes de conduite autonome à un rythme plus rapide.

La semaine dernière, M. Musk a déclaré que Tesla lancerait de nouveaux modèles moins chers en utilisant ses plateformes et lignes de production de véhicules électriques actuelles et proposerait un nouveau "robotaxi" doté d'une technologie de conduite autonome. Il a indiqué dans un post sur X ce mois-ci qu'il dévoilerait le robotaxi le 8 août.

Les actions de Tesla ont perdu près d'un tiers de leur valeur depuis le début de l'année, car la trajectoire de croissance du fabricant de véhicules électriques suscite de plus en plus d'inquiétudes. La semaine dernière, Tesla a annoncé la première baisse de son chiffre d'affaires trimestriel depuis 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a ralenti la production et les livraisons. (Reportage de Zhang Yan et Brenda Goh ; Rédaction de Jamie Freed)