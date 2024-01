Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré lundi qu'il serait mal à l'aise de faire évoluer le constructeur automobile pour en faire un leader de l'intelligence artificielle et de la robotique sans détenir au moins 25 % des droits de vote de l'entreprise, soit près du double de sa participation actuelle.

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, M. Musk a déclaré qu'à moins d'obtenir des actions dans le constructeur automobile le plus coté au monde qui soient "suffisantes pour avoir de l'influence, mais pas au point de ne pas pouvoir être renversé", chez Tesla, il préférerait construire des produits en dehors du fabricant de véhicules électriques.

Il a longtemps vanté les mérites du logiciel de conduite partiellement automatisée "Full Self-Driving" de Tesla et de ses prototypes de robots humanoïdes, mais le constructeur de véhicules électriques tire l'essentiel de ses revenus de son activité automobile.

Musk, la personne la plus riche du monde, détient actuellement environ 13 % des actions de Tesla après avoir vendu des milliards de dollars d'actions en 2022, en partie pour aider à financer son achat de Twitter pour 44 milliards de dollars.

Dans un autre message publié sur X, il a déclaré qu'il serait d'accord avec une structure d'actions à double classe pour atteindre son objectif d'obtenir 25 % des droits de vote, mais qu'on lui avait dit que c'était impossible après l'introduction en bourse de Tesla.

"Il est étrange qu'une structure d'actions multi-classes comme celle de Meta, qui donne le contrôle aux 20 prochaines générations de Zuckerberg, soit acceptable avant l'introduction en bourse, mais que même une double classe raisonnable ne soit pas autorisée après l'introduction en bourse", a-t-il déclaré, en faisant référence au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

Les entreprises dotées d'une structure à deux catégories d'actions disposent de deux types d'actions ou plus assortis de droits de vote différents - en général, l'une d'entre elles est assortie de droits de vote plus importants pour les fondateurs ou les premiers investisseurs et l'autre pour les autres actionnaires, avec des droits de vote moindres.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Musk fait actuellement l'objet d'un procès concernant ses conditions de rémunération. Richard Tornetta, actionnaire de Tesla, a poursuivi Musk et le conseil d'administration en 2018 et espère prouver que le cofondateur a utilisé sa domination sur le conseil d'administration de Tesla pour obtenir une rémunération démesurée qui ne l'obligeait pas à travailler à plein temps pour le fabricant de véhicules électriques.

M. Musk a déclaré sur X qu'il n'y avait pas de "querelle" avec le conseil d'administration au sujet de son nouveau plan de rémunération et a déclaré que le verdict en attente freinait les discussions. (Reportage de Chandni Shah à Bengaluru et de Hyunjoo Jin à San Francisco ; rédaction de Subhranshu Sahu et Jamie Freed)